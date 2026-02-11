Атанас Запрянов ще участва в заседание на Съвета „Външни работи/Отбрана“ на ЕС

Министърът на отбраната Атанас Запрянов ще участва в заседанието на Съвета „Външни работи/Отбрана" на Европейския съюз и в срещата на министрите на отбраната на страните членки на НАТО, които ще се проведат на 11 и 12 февруари 2026 г. в Брюксел, Белгия. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

По време на заседанието на Съвета „Външни работи/Отбрана" ще бъдат разгледани възможностите за сътрудничество с Украйна с фокус върху отбранителната индустрия и иновациите. На работна вечеря министрите ще обсъдят и приоритетите на своята работа в контекста на ЕС през настоящата 2026 г. Сред темите за дискусия са изпълнението на Бялата книга за европейска отбранителна готовност и инициативите, заложени в Пътната карта към нея, напредъкът по реализацията на инструмента SAFE, разработването на законодателен пакет на ЕС по военната мобилност и др.

Форумът в НАТО ще даде възможност за обсъждане на прилагането на най-важните решения, свързани с отбранителния и възпиращ потенциал на Алианса, взети на Срещата на върха във Хага през юли 2025 г.

В рамките на срещата ще бъдат разгледани редица ключови въпроси от дневния ред на НАТО като изпълнението на приетите ангажименти за повишаване на разходите за отбрана, дългосрочната политическа и практическа подкрепа за Украйна, реализирането на по-проактивен подход към възпирането и отбраната.