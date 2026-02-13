Деволюция на Ивайло Калушев

Как превърна планинския район в личен анклав с охрана, забранен за външни хора?

Защо толкова държи организациите му да приличат на държавни?

Амплоато му на спасител на хора не противоречи с желанието всички да признават неговата изключителност и да ги манипулира, казва Неделчо Стойчев

Как точно добронамерен човек като Ивайло Калушев загради района около хижа "Петрохан" и го превърна в анклав с тежковъоръжена охрана, където се разигра драма с 6 трупа, разтърсила из основи цялата държава? Как от спасител на хора и будист той стана главно действащо лице в трилър, в който полицията го разследва като подбудител или личен извършител на масово убийство?

Днес въпреки изнесените първоначални данни от разследването, които показват най-малкото, че

външни хора не са замесени в двата разстрела,

много хора в България продължават да са на страната на Калушев. А положителната страна в неговата лична история започва да става публично известна още през 2010 г. Тогава той участва в спасителна акция за изтеглянето на 7 души, между които и три деца, от пещерата Духлата.

Внезапно придошла вода бе затворила изходите и постави хората вътре в сериозен риск. Всички негови приятели твърдят, че е бил човек на принципите, отзивчив, смел борец срещу унищожаването на горите, вдъхновяващ ментор. От малък се занимавал с катерене и пещерно дело. Основал школата "Роук" - първо за големи групи и постепенно редуцирал броя на децата. Като всичко било безплатно, защото имал стабилни спонсори.

Изключително интелигентен, Калушев е бил лидерът

на малкото общество в хижа "Петрохан". Но в същото време след драматичните събития в планината криминалният психолог Неделчо Стойчев го нарече нарцистичен психопат.

"Това означава девиация в характера, а не психично заболяване - обясни той пред "24 часа - 168 истории". - Много хора с подобни особености са допринесли със своята настойчивост и целеустременост за постигането на важни цели за общността и човечеството като цяло. В случая обаче, когато говорим за Ивайло Калушев, става дума за психопатна структура на личността, която е

доминирана от нарцистичната акцентуация.

Нарцистичните хора държат всички да признават тяхната изключителност. Създават грандиозен и изкуствено идеализиран образ за себе си. При това и държат и полагат усилия този образ да бъде непрекъснато препотвърждаван от всички останали. Манипулират останалите, за да поддържат този имидж. Хижа “Петрохан” отвисоко КАДЪР: БИ ТИ ВИ

Така че ангажиментът му към благотворителни каузи, спасяването на хора, попаднали в беда, създаването на впечатление, че е отдаден на хуманни каузи, напълно се вписва в манипулативната тактика за поддържане на нарцистичен образ. При него нарцистичните залитания са в доста крайни измерения. Може би цялата история е свързана именно с това, че такива психопатни нарциси много трудно преживяват загубата на престиж или други щети от емоционален или материален характер.

Нарцистичните психопати са склонни да виждат врагове в тези, които оспорват или поставят под съмнение лидерството им, или ги критикуват за начина, по който решават проблемите." Според психолози обаче

един нарцис не би се самоубил.

А това увеличава неизвестните в и без това толкова заплетения случай. Какво е накарало някого да убие всички тези мъже или да е бил толкова убедителен, че сами да отнемат живота си?

"Моята версия е, че някой от шестимата е застрелял останалите и накрая себе си. Най-вероятно Калушев - смята още Неделчо Стойчев. - За истинската причина можем само да предполагаме.

Може мотивацията за убийството на първите трима и на втората група да е различна.

Може да е влязъл в конфликт, свързан с общите им дейности. А след това вече е изпаднал в състояние, което го е накарало да направи някаква ревизия на целия си живот и той взема със себе си най-близките си хора."

На видеото, разпространено на брифинга на МВР, трите първи жертви - Дечо Василев, Ивайло Иванов и Пламен Статев, си казват: "За мен беше чест", "Благодаря ви за всичко" и се разбират, че ще се видят на по-добро място. Според началника на отдел "Криминална полиция" към ГДНП Ангел Папалезов на кадрите се вижда как те "си вземат сбогом".

Според Стойчев, оставяйки всички тези неизвестни, Калушев е с едни гърди пред разследването и общественото мнение, тъй като неговите близки и приятели ще могат да продължат да поддържат неговия социално приемлив образ.

"Това е умел манипулатор, който се стреми да води. При положение че се е стигнало до конфликтни ситуации, сигурно неговото лидерство не е било безспорно или самият той го е чувствал като недостатъчно еднозначно", казва още Стойчев.

Нарцисите по принцип имат склонност към екстремни спортове и много адреналин, казват специалистите. Дали тази необходимост е обусловила желанието на затвореното общество да се изживяват като планински рейнджъри? Калушев сам признава, че от малък е свободолюбив и е живял в Съединените щати, където тези формирования са известни отдавна.

"Докато в САЩ това е официална държавна служба, в България такова понятие не е легитимирано от държавата. В сайта си, който те закриват набързо още през декември 2025 г., пише, че те са част от UROPARC Federation, IRF, ERF, RMRA. Аз обаче проверих и нито една от тези организации не присъства официално в България - констатира още Евгения Стефанова. - Самите рейнджъри пък се държат досущ като държавна структура и спецзвено. Те се движат с униформи, много наподобяващи полицейските (ако съдим по архивните снимки от вече несъществуващия им сайт). Заграждат района, патрулират с оръжие и с 3 огромни кучета, изискват лични карти на преминаващите, спират ги и ги връщат, за да не преминават. Т.е. те са си направили частно КПП и се държат като гранична полиция."

Как държавата и спецслужбите са го допуснали?

Разследвали са дейността на "Националната агенция за контрол на защитените територии" в продължение почти на година, но са го преустановили през декември, съобщи сайтът "Сега". И. ф. председател на Държавната агенция по национална сигурност (ДАНС) Деньо Денев казва, че преди 2 г. е имало сигнал за сексуални посегателства над деца и за паравоенни структури в хижата. Установили са данни за престъпление и цялата документация е изпратена на прокуратурата. "Сигналът съдържа твърдения за сексуални посегателства над малолетни и непълнолетни лица, паравоенни структури, които са се разположили на територията на въпросната хижа, и за дейност като на секта - да кажем, отклонение от общоприетите религиозни възгледи", каза Денев.

Прокуратурата обаче в крайна сметка прекратява случая, защото родителите са отказали да съдействат. Но според Неделчо Стойчев мъжете са били свързани не от паравоенната структура, а

"от задоволяването на определени нужди

по законово и морално неприемлив начин. Става дума за обученията на 13-14-годишни момчета. Това е общо взето основната насока на поведението им. Другата за мен е прикритие."

Как родителите се съгласяват да им поверят децата си? "Хубаво е да се питат самите родители. Има една индианска поговорка: "Не можеш да събудиш човек, който се преструва, че спи"." Според криминалиста Ботьо Ботев много показателен е фактът, че никъде няма жени, а се обучават само момчета в тийнейджърска възраст.

Защо е водил децата да се гмуркат в Мексико, а не в Гърция?

"В Мексико организацията ще има абсолютен контрол над децата, които отвежда със себе си. По никакъв начин

родителите няма да могат да установят връзка с тях,

дори и да се усъмнят. Докато в Гърция не е толкова трудно да отидеш и да видиш къде лагерува детето ти - обяснява Неделчо Стойчев. - Не можем да коментираме еднозначно поведението на родителите, тъй като не знаем дали те не са съдействали на полицията. За да се стигне до кемпера и хората в него, най-вероятно някой е помогнал и е дал някакви насоки."

Дали въобще родителите са ходили на посещение на децата си в заградения периметър в Западна Стара планина, не е ясно на този етап. Ивайло Калушев избира за база на сдружението хижа "Петрохан", чиято разгъната площ е над 1000 кв. м, разполагала е със 76 легла, бар и ресторант. След като я купува, прави такъв ремонт, че от обикновена хижа постройката се превръща в луксозно имение.

"Изборът не е случаен. Да ремонтираш основно и да обзаведеш такава огромна вила, струва милиони - пише в социалните мрежи Евгения Стефанова, която обстойно анализира дейността на групата. - Откъде са тези пари, това все още не е известно. Хижата е със стратегическо разположение. На труднодостъпно място, на 15 км от село Гинци, изолирана, и само на час път с кола от сръбската граница, а същевременно и на час път с кола от София.

Иван Христанов (бивш земеделски заместник-министър и председател на партия "Единение") твърди, че

оттук минава един от основните канали на дрогата.

А Руслан Трад (анализатор на рискове, консултант и журналист на свободна практика) е още по-обстоятелствен. Той казва, че всъщност каналът на дрогата минава много близо до самата хижа."

От МВР не са коментирали има ли въобще подобен канал около мястото на първото престъпление и дали има връзка с убитите Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев.

"Престъплението (първото) не е случайно и не е извършено от външен човек, а от познат на жертвите, за да бъде допуснат в така наречената охранявана територия", посочи и бившият директор на СДВР Валери Йорданов, преди разследващите да покажат записите от охранителните камери от мястото.

"Всичко това много прилича на един внимателно замислен план, който е осъществяван методично, точка по точка - смята Евгения Стефанова. - Сградата и нейното стратегическо местоположение, закупените 5 дка допълнително земя, НПО-то с държавно име, резервните НПО-та - също с държавни имена, легитимацията от държавен орган, регистрацията на пчелин, срещите с представители на държавни институции.

Тези хора много са държали да изглеждат като държавни служители. Името на НПО-то, рамковото споразумение с Министерството на околната среда и водите, униформите, заграденият район,

проверките на лични карти на граждани,

предупредителни табели, всичко това изглежда като да си имаш работа с държавен орган. Защо е било необходимо това на едно нормално НПО от природозащитници? И защо тази неправителствена организация много е държала да изглежда като правителствена такава?"

Управителят на сдружение "Балканка" Димитър Куманов е подал сигнал до Изпълнителната агенция по горите и до РИОСВ-София, че земя от "Натура 2000" е била оградена, без да имат разрешение. От агенцията са разпоредили в срок от 3 месеца съоръжението да се премахне. Вместо да се съобразят с това, групата на Ивайло Калушев купува още 5 декара, за да гледат пчели в 30 кошера, но пчелин така и няма.

Очевидно е било много важно "Националната агенция за осъществяване на контрол на защитените територии" да продължи да контролира зоната. Разполагали са с най-модерно оборудване - дронове, сателитна връзка за интернет, оръжия и най-нови джипове. Кемперът на Ивайло Калушев е мерцедес - купен само преди няколко месеца. И след всички тези усилия се стига до 6 трупа. Неизвестните по случая все още са много - най-вече какво се е случило между тези петима мъже и един юноша и какви са мотивите за убийствата и/или самоубийствата?

И какви са ключовите моменти, в които се случва деволюцията на спасителя на хора и будистки последовател Ивайло Калушев...