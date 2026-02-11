Зам.-министърът на МВР за "Петрохан": Всяка една подробност по разследването е важна

Продължава работата по случая "Петрохан", след като всичко завърши, ще чуете какво се е случило, каза пред заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров, който участва в отбелязване на Европейския ден на телефон 112 в София.

Като политическо ръководство разчитаме и сме се доверили изцяло на професионалистите, които работят ежедневно, каза Тодоров.

Има следствена тайна, има неща, които до този момент не могат да се изнасят като информация. Това е един изключително тежък случай за разследване, тъй като версиите могат да бъдат доста. По тях трябва да се работи много обстойно, за да се излезе с един резултат, който да удовлетвори всички и да се разкрие обективната истина по случая, обясни Тодоров.

Заместник-министърът обясни, че е извършена проверка и хората, свързани със случая, са имали разрешителните за оръжие. Режимът за издаване на разрешителни за оръжие в България е ясен. Има правила, по които се действа и се издават разрешителни, добави той.

Случаят изисква много задълбочена работа, която няма да се свърши за една, две, три седмици, така че всяка една подробност по разследването е много важна и тя ще бъде запазена до момента, в който не се изясни обективната истина. За разлика от всички в обществото, където за пореден път всеки се упражнява върху този случай, действаме професионално, както винаги, и ще кажем истината и резултата от извършването на проверката, когато сметнем, че всичко е изяснено до последния детайл, коментира Тодоров.

На въпрос защо за седмица няма коментар по случая от страна на политическото ръководство на МВР и къде са министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов и главният секретар Мирослав Рашков, Тодоров отговор: "Защото е необходимо да кажем нещо, което е истина, и да бъде доказано в хода на разследването", съобщава БТА.

На 2 февруари бяха открити три простреляни тела в района на хижа „Петрохан“. Впоследствие бяха обявени за издирване още трима, всички от които свързани с неправителствена организация. Членовете ѝ са обитавали хижа „Петрохан“. Няколко дни по-късно издирваните бях открити също простреляни в района на връх Околчица.