Наталия Киселова за партията на Радев: Нероден Петко

Драгомир Стойнев сам се е отказал от ръководството на парламентарната група

Драгомир Стойнев сам е подал оставка като председател на парламентарната група, това обясни новата шефка на депутатите от БСП доц. Наталия Киселова. Отказът му е дошъл след като в събота конгресът на социалистите реши да смени и председателя на партията, избирайки Крум Зарков начело.

Рокадата в партийното ръководство пък станала след обсъждане в групата и преминала в дух на добър диалог.

Всички се интересуват от БСП и това означава, че тя е фактор, подчерта Киселова.

На въпрос склонни ли са в левицата да подкрепят евентуално президентско вето на Изборния кодекс, Киселова каза: "Когато Илияна Йотова го наложи, ще прочетем мотивите и ще има позиция на парламентарната група".

За евентуално продължаване на съвместната работа с политически противници юристката подчерта, че "сближаване между леви и десни партии може да има само по национални въпроси и европейската интеграция".

А за бъдещия политически проект на Румен Радев, тя отбеляза, че е "Нероден Петко" - засега има само заявки за такъв. Нека има изява, обявяване на политически проект, каза Киселова.