Апартамент избухна в пламъци във Варна, пострада млад мъж

Апартамент на ул. „Дубровник", на ъгъла с ул. „Подп. Калитин" в кв. „Левски", се е подпалил снощи към 20, 20 ч., като огънят е бил своевременно овладян, съобщават от пресцентъра на регионалната пожарна дирекция.

На място пристигат 4 екипа и установяват, че излизат пламъци от апартамент на шестият етаж на жилищната кооперация. Пострадал е мъж на 28 г. с обгазяване, който е транспортиран до лечебно заведение.

При друг пожар в същия ден, в 17:57 ч. е получен сигнал, че гори балкон на апартамент.

След направена конферентна връзка е установено, че се е подпалила част от кухненски плот на терасата на апартамент на посоченият адрес.

Огнището е потушено с подръчни средства от собственика на апартамента – възрастна жена.

Изпратен е един противопожарен екип да извърши оглед на място.

Жената е прегледана от медицински екип, който решава да я хоспитализира във ВМА МБАЛ–Варна със съмнение за инхалационна криза.