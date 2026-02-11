Близки на блъснатите от АТВ Хриси и Марти излизат на протест в Пловдив

Категорично са против Никола Бургазлиев да излезе от ареста

Близки и приятели на загиналата след удар с АТВ Христина в Слънчев бряг излизат на протест в Пловдив на 16 януари, понеделник, от 12 часа пред Съдебната палата в града. Митингът е под надслов "Против измяната на мярката за неотклонение на Никола Бургазлив. Против домашен арест".

"За пореден път семейство Бургазлиеви се опитват да изкарат сина си-убиец под домашен арест. Нека с общи усилия не допуснем такава несправедливост", призовават граждани в социалните мрежи.

Недоволството нарасна, след като в понеделник 18-годишният младеж поиска да излезе от ареста, но окръжните магистратите в Бургас не промениха мярката му за отклонение. Никола настоя за "домашен арест", за да може по думите му да завърши образованието си и да започне работа. На 16 февруари пък по мярката му ще заседават апелативните съдии.

18-годишният Никола Бургазлиев от Несебър помете три деца и трима възрастни на тротоар в Слънчев бряг на 14 август 2025 г., след което се заби във фасадата на хотел. Всички бяха настанени в болницата в Бургас. На 34-годишната Христина бяха направени няколко операции, но състоянието ѝ не се подобри и тя почина.

Към момента 4-годишният Марти се възстановява и посещава рехабилитации и логопед. "Има само изкривена лека походка и едно треперене, но ние мислим, че ще се възстанови", каза чичото на 4-годишния Марти Юлиян Здравков.