ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Христо Стоичков взема дял от румънски клуб

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22267180 www.24chasa.bg

Близки на блъснатите от АТВ Хриси и Марти излизат на протест в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

3996
Христина със сина си

Категорично са против Никола Бургазлиев да излезе от ареста

Близки и приятели на загиналата след удар с АТВ Христина в Слънчев бряг излизат на протест в Пловдив на 16 януари, понеделник, от 12 часа пред Съдебната палата в града. Митингът е под надслов "Против измяната на мярката за неотклонение на Никола Бургазлив. Против домашен арест". 

"За пореден път семейство Бургазлиеви се опитват да изкарат сина си-убиец под домашен арест. Нека с общи усилия не допуснем такава несправедливост", призовават граждани в социалните мрежи.

Недоволството нарасна, след като в понеделник 18-годишният младеж поиска да излезе от ареста, но окръжните магистратите в Бургас не промениха мярката му за отклонение. Никола настоя за "домашен арест", за да може по думите му да завърши образованието си и да започне работа. На 16 февруари пък по мярката му ще заседават апелативните съдии.  

18-годишният Никола Бургазлиев от Несебър помете три деца и трима възрастни на тротоар в Слънчев бряг на 14 август 2025 г., след което се заби във фасадата на хотел. Всички бяха настанени в болницата в Бургас. На 34-годишната Христина бяха направени няколко операции, но състоянието ѝ не се подобри и тя почина. 

Към момента 4-годишният Марти се възстановява и посещава рехабилитации и логопед. "Има само изкривена лека походка и едно треперене, но ние мислим, че ще се възстанови", каза чичото на 4-годишния Марти Юлиян Здравков.

Христина със сина си

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание