НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Официално: Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер

Андрей Гюров

Президентът Илияна Йотова избра подуправителя на БНБ Андрей Гюров да заеме поста на служебен премиер. Това съобщиха от прессекретариата на президентството. 

В 10 ч. на 12 февруари държавният глава ще приеме на "Дондуков" 2 Гюров, където ще му възложи да състави служебен кабинет. След това Гюров ще има няколко дни да представи състав на служебния кабинет, а след това ще има президентски указ за назначаването му.

"24 часа" прогнозира тази сутрин, че почти сигурният служебен е Андрей Гюров. Името му бе това, което най-често се чуваше на "Дондуков" 2 през тези десетина дни на консултации.

Освен Гюров, готовност да се заемат със съставянето на служебен кабинет дадоха още: зам.-омбудсманът Мария Филипова, шефът на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

