Официално: Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер

Президентът Илияна Йотова избра подуправителя на БНБ Андрей Гюров да заеме поста на служебен премиер. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

В 10 ч. на 12 февруари държавният глава ще приеме на "Дондуков" 2 Гюров, където ще му възложи да състави служебен кабинет. След това Гюров ще има няколко дни да представи състав на служебния кабинет, а след това ще има президентски указ за назначаването му.

"24 часа" прогнозира тази сутрин, че почти сигурният служебен е Андрей Гюров. Името му бе това, което най-често се чуваше на "Дондуков" 2 през тези десетина дни на консултации.

Освен Гюров, готовност да се заемат със съставянето на служебен кабинет дадоха още: зам.-омбудсманът Мария Филипова, шефът на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева.