Асен Василев "номинира" Бойко Рашков за вътрешен министър

Най-важното за нас е да има честни избори, посочването на Андрей Гюров за служебен министър-председател е добра стъпка, каза лидерът на ПП

Бойко Рашков е личната номинация на лидера на ПП Асен Василев за служебен вътрешен министър. Той обаче направи уточнението, че Андрей Гюров сам трябва да подреди служебния кабинет.

В прерогативите на президента Илияна Йотова е да реши кой да е служебен премиер, подчерта в парламентарните кулоари Василев.

"Най-важното за нас е да има честни избори, посочването на Гюров е добра стъпка. Ако Бойко Рашков е вътрешен министър, това ще е гаранция, по негово време имаше най-малко купени гласове", каза той малко след като президентът обяви, че утре Гюров ще получи мандат за служебен премиер.

Служебният кабинет е на България, контрира той предположенията, че кабинетът може да бъде определян като "кабинет на ПП".