ИТН: Андрей Гюров няма право да стане служебен премиер

Има юридически проблем с Андрей Гюров, който съм длъжен да ви припомня. Г-н Гюров е отстранен като подуправител на БНБ с решение на БНБ. В конкретния случай има подадена жалба във Върховния административен съд, а той е направил запитване пред европейския съд.

Това заяви Александър Рашев от ИТН минути след като стана ясно, че Гюров е изборът на президента Илияна Йотова за служебен премиер.

"Представете си ситуация, в която в следващите дни Съдът на ЕС излезе с решение и се задвижи делото във Върховния административен съд и се констатира такава несъвместимост в позицията на Андрей Гюров - в каква патова ситуация ще изпаднем. Ще имаме служебен министър-председател, който е избран въз основа на Конституцията на Република България, а той всъщност няма право да заеме тази длъжност,", предупреди юристът.

Според него това създава юридически пречки и поставя под въпрос решенията, които Гюров ще взима като служебен министър-председател. Не знам дали президентът Йотова е мислила върху този въпрос, но ако юридическият казус се развие в скоро време, ще изпаднем в патова ситуация, предупред Рашев.

Шефът на парламентарната група Тошко Йорданов пък заяви, че президентът Илияна Йотова е взела страната на "коалицията на шарлатаните". Терминът бил дошъл от президентството и Румен Радев. Това, че избира Гюров поставя много интересни въпроси - ще замита ли той следите от Петроханката педофилска схема на ПП-ДБ, президентът бившия Радев, говорейки, че трябва да се ходи на избори, имал ли предварителна договорка с коалицията на шарлатаните, попита той.

Очаквайте подробности