33-годишен удря майка си в Троян

Юмрук СНИМКА: Pixabay

Задържаха 33-годишен мъж за насилие към майка му в Троян, съобщиха от полицията.

Сигналът за случая е подаден на 10 февруари.

Той е упражнил физическо насилие спрямо жената.

По случая се води разследване.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

