33-годишен удря майка си в Троян

Задържаха 33-годишен мъж за насилие към майка му в Троян, съобщиха от полицията.
Сигналът за случая е подаден на 10 февруари.
Той е упражнил физическо насилие спрямо жената.
По случая се води разследване.
