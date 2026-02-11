33-годишен удря майка си в Троян

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Задържаха 33-годишен мъж за насилие към майка му в Троян, съобщиха от полицията.

Сигналът за случая е подаден на 10 февруари.

Той е упражнил физическо насилие спрямо жената.

По случая се води разследване.