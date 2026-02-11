ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Желязков ще участва в неформална среща на Европейския съвет в Лиеж

Росен Желязков СНИМКА: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Министър-председателят в оставка Росен Желязков ще участва в неформалната среща на Европейския съвет, която ще се състои в Лиеж, Белгия на 12 февруари. Основна тема на дискусиите на европейските лидери ще бъде конкурентоспособността на Европейския съюз и укрепването на единния пазар като ключов фактор за инвестиции, иновации и икономически растеж. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. 

В рамките на срещата ще бъде обсъден и въпросът за необходимостта от по-голям мащаб и консолидация на европейските компании в стратегически сектори като цифровите технологии, телекомуникациите, капиталовите пазари и енергетиката, така че бизнесът в ЕС да разполага с достатъчен ресурс за иновации и успешно глобално позициониране.

