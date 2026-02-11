БСП: Очакваме компетентен и независим Министерски съвет от Андрей Гюров

"Очакваме посоченият за служебен министър-председател да представи компетентен и независим състав на Министерски съвет, за да се изпълни основната функция - честни избори". Това заяви новият лидер на групата на БСП Наталия Киселова по повод избора на Андрей Гюров за служебен премиер от президента Илияна Йотова. Тя обясни, че Йотова е провела "сериозни консултации", но не всички партии са се отнесли сериозно. "Възраждане" не се явиха на консултациите, а вчера МЕЧ се отнесоха грубо към нея и си тръгнаха от срещата без да я изслушат.

Киселова припомни, че ако Гюров приеме да стане служебен премиер, той трябва да подаде оставка от поста си в БНБ, понеже това гласи законът за банката. Конституционалистката обясни, че срок за оставката няма, както и че засега няма пречка той да бъде служебен премиер въпреки течащите дела. През 2024 г. КПК откри несъвместимост по отношение на Гюров и сега с чака решение на съда в Люксембург. Киселова обясни, че към днешна дата той е в неплатен отпуск и е част от домовата книга, а сега предстои и да подаде оставка.

Гюров беше шеф на групата на "Промяната" в парламента преди да стане зам.-шеф на БНБ. Той беше предпочетен от повечето партии по време на консултациите при Илияна Йотова. По-рано лидерът на ПП Асен Василев посрещна новината радушно и дори предложи Бойко Рашков за вътрешен министър.