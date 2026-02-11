Деница Сачева: Служебният кабинет ще е на ПП-ДБ

Домовата книга (за потенциални служебни премиери - б.р.) показа, че не е най-доброто решение на конституцията, заяви зам.-шефката на парламентарната група на ГЕРБ

Ние от ГЕРБ-СДС не посочихме наши предпочитания по време на консултациите, казахме, че изцяло изборът е в ръцете на г-жа Илияна Йотова, за разлика от други парламентарно представени партии. Колегите от ПП-ДБ агитираха шумно за г-н Гюров, очевидно консултациите са дали резултат. Имаме избор, който е пожелан от парламентарната група на ПП-ДБ. Кабинетът ще е на ПП-ДБ и на г-жа Йотова.

Това коментира в парламентарните кулоари зам.-шефката на парламентарната група на ГЕРБ Деница Сачева малко след като стана ясно, че утре Андрей Гюров ще получи мандат за съставяне на служебно правителство.

Тя подчерта, че ГЕРБ не се притесняват от името на вътрешния министър. "За нас изборите са свързани с това да спечелим доверието на избирателите и да отговорим на очакванията им към нас. Това да се предпоставя, че вътрешният министър е най-важната фигура в едни избори, обикновено е оправдание за всички онези, които ги губят", заяви Сачева. И призова да не се бърза със спекулациите дали Бойко Рашков ще е част от служебния кабинет, преди съставът да бъде обявен официално. "При всички положения, когато някой говори за "наше МВР" със сигурност предпоставя манипулации, на които е способен", добави обаче депутатката на въпрос, свързан с думите на Асен Василев в стария запис отпреди години.

"Домовата книга (за потенциални служебни премиери - б.р.) показа, че не е най-доброто решение на конституцията. Само преди няколко години говорехме, че тези решения, които се предлагаха от ПП-ДБ са най-важните и единствените възможни, всички останали трябваше да защитават незащитимото. Очевидно колегите от ПП-ДБ нямат доблестта да поемат отговорността за това нещо", каза тя относно ограничения списък за потенциални служебни премиери.