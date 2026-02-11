ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

АПС: Съгласни сме с избора на Гюров, най-далеч е от завладяната държава

Весела Бачева

Хайри Садъков е шефът на групата на АПС в парламента. Снимка: Николай Литов

Задоволство от избора на подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател изразиха от АПС. Те бяха една от формациите, които го посочиха като най-подходящ пред президента Илияна Йотова по време на консултациите.

"Най-отдалечен е от това, което коментираме последните два месеца - завладяната държава. Очакваме реални действия и преки ефекти", каза за него Хайри Садъков - шеф на парламентарната група на АПС.

"Споделяме визията на президента Йотова за избора на служебен премиер. На него можем да му кажем след получаване на мандата при съставянето на правителство да наблюдава всичко, което коментираме последните два месеца и което чухме от българските избиратели - да се организира прозрачен публичен избор по най-добрия начин, честни избори на всички нива, включително до отчитането на резултатите. В този ангажимент участваме всички, но правителството трябва да поеме своята висока отговорност, защото и ние, политическите партии, и нашите представители по места, всички имаме изключително висок ангажимент да реализираме честни и прозрачни избори, каквито смятам, че не сме имали от доста време в България", каза още Садъков.

Хайри Садъков е шефът на групата на АПС в парламента.

