Ивелин Михайлов за Андрей Гюров: Стъпка към по-честни избори

Това е стъпка към по-честни избори - тази оценка направи лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов за Андрей Гюров, когото президентът Илияна Йотова посочи за служебен премиер.

Според него Гюров е контрапункт на останалите, които били продължение на това правителство, което в момента прави циркове". Някой трябва да е противно на тази клика, настоя той и подкрепи избора на президента.

Според него най-добрият вариант за вътрешен министър е Бойко Рашков. "Те имат недобри отношения с Бойко Борисов", обоснова се той. Освен това нямало как да се сменят толкова бързо всички кадри в МВР. Каквото и да направят, единствено може да има баланс - да се сменят някои големи началници, но мафиотските структури няма как да се променят. Няма да е МВР на никой", каза той.