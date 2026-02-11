Обвиниха гражданин на Дания, удрял мъж във фитнес и полицаи в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на Дания, извършил хулигански действия във фитнес. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

А.И. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 10.02.2026 г. във фитнес в гр. София, е извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. А.И. е нанесъл удар с юмрук по главата на К.К. След намесата на полицейски служители, обвиняемият е обиждал полицаите и е ударил един от тях.

По случая се води досъдебно производство за престъпления по чл. 325, ал.1 НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на наблюдаващ прокурор А.И. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои внасяне на искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.