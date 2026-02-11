ГДБОП питали Фейсбук и Старлинк къде да намерят Калушев, те ги пратили към Враца

ГДНП са възложили проверка на служба КОС как са им били издадени разрешителни за толкова много оръжия - единият имал 16

Фейсбук и Старлинк на Илон Мъск са пратили разследващите към района на Враца, където намериха още трима убити по случая "Петрохан". А оръжията, с които са простреляни тримата загинали в хижата "Петрохан", са принадлежали на Ивайло Иванов - един от труповете там, и на 22-годишния Николай Златков, намерен мъртъв през уикенда в кемпера край връх Околчица. Това обясни заместник-министъра на вътрешните работи в оставка Филип Попов по време на изслушване в парламента относно трагедията с трите трупа. Заедно с него в парламента се явиха и други шефове в МВР - директорът на ГДНП гл. комисар Захари Васков, представител на ГДБОП, и министърът на околната среда в оставка Манол Генов.

Първи започна Филип Попов, който представи хронологията на събитията, основно с вече ясните факти. На 2 февруари в 11,20 ч. на телефон 112 е подаден сигнал за изгоряла хижа с три тела отпред. Извършен е оглед и е установено кои са жертвите. В тях намерили пистолет с 13 боеприпаси и патрон в цевта, пистолет "Глок" с 12 боеприпаси с патрон в цевта и пушка с гилза в нея без боеприпаси. Оръжията са иззети. От телата са иззети барутни частици и поднокътно съдържание и са пратени за анализ в София, а телата са пратени за аутопсия. Около хижата са установени камери и са ги иззели. Образувано е досъдебно производство по чл. 116 от НК. Установено е, че загиналите са живели в хижата заедно с Ивайло Калушев, Николай Златков и Алексанъдр Макулев, като първите двама са обявени за издирвани. Установено е, че е възможно те да се движат с кемпер "Химер" и/ли "Тойота", собственост на Калушев, затова и возилата също са обявени за издирване.

Първият пистолет е на името на Николай Златков, а другите две оръжия са на Ивайло Валентинов Иванов. Златков е с издадено разрешение от седмо районно към СДВР, а Иванов - от ОД на МВР в Монтана. Разпитана е майката на Калушев - Стилияна Майсторова, тя разказала, че синът ѝ живее в хижата, както и че на 1 февруари към 20 ч е получила СМС от него и от тогава няма връзка с него. Беседа е имало по телефона и с майката на Златков - Ралица Асенова, която обяснила, че синът ѝ е заминал за Бургас преди дни и трябва да е там. Тя не била в София и обещала на 3 февруари да дойде за разпит. Говорено е и с Яни Макулев - бащата на непълнолетния Александър, който разказал, че от 4-5 години детето му живее при негов "приятел" - Калушев, в хижата в "Петрохан", където той го обучавал за рейнджър и други спортни дейности. Последно се чувал с него след Нова година, но кога точно - не помнел. На 29 януари другият му син Християн се чул с брат си Александър. Към момента на разпита Яни Макулев не искал да обявява детето си за издирване, защото вярвал, че е на сигурно място с Ивайло Калушев. МВР установява, че на 30 януари към 8,50 часа кемперът е бил на бензиностанция в квартал "Изгрев" в Бургас. На записите от камерите се виждали трима души на касата с описанието на Калушев, Златков и Макулев. На 31 януари към 12 ч са били на бензиностанция край Ихтиман на магистрала "Тракия" в посока София. На камерите се вижда, че с тях има и непълнолетно момиче. По данни на АПИ и от разпити на свидетели е установено, че на 27 януари издирваните са тръгнали към село Българи, пътували са тримата издирвани и непълнолетното момиче, което е установено и разпитано. На 30 януари Ивайло, Николай и Александър се връщат в София и оставят момичето на домашния му адрес. После кемперът тръгва на 31 януари към "Петрохан", на 1 февруари е в село Бързия, после на изход на Вършец, село Стояново, с. Бели извор, Враца, с. Челопек.

Около хижата са иззети пет камери - по една на фасадата на сградата, на стена срещу задния вход на сградата, на дърво в двора и две на дървета по пътя към сградата. На приземния етаж на хижата е имало пелети. Някои от тях са били нарязани и разпръснати на пода и залети с тъмна течност с мирис на нефт. При огледа на телата в джобовете на дрехите на Дечо Василев имало две запалки в предния му десен джоб и още една на земята до него.

На 8 февруари около 9,30 часа е подаден сигнал, че в местността Паталейна е паркиран кемпер с починал човек на предната седалка. Това е кемперът "Химер" с три трупа с огнестрелни рани в главите. Това са Николай Златков на 22 г., Ивайло Калушев на 51 г. и Александър Макулев на 15 г. До тях са намерени две огнестрелни оръжия, телата са извозени във врачанската болница са аутопсия.

Зам.-министър Попов помоли да се има предвид, че се водят процесуални-следствени действия и трябва специално разрешение от прокурор за оповестяване на факти. Гл. комисар Захари Васков - шеф на ГДНП Снимка: Румяна Тонeва

Шефът на ГДНП гл. комисар Захари Васков обясни кой от с какви разрешения за оръжия е разполагал. Ивайло Иванов има такова от 23 август 2021 г. от полицията в Монтана. То е за 16 оръжия - пет гладкоцевни пушки, три нарезни карабини, две цеви за гладкоцевни пушки, два заглушителя за дългоцевно нарезно оръжие и едно късоцевно нарезно оръжие. Ивайло Калушев има разрешително от 1 ноември 2021 г. пак от Монтана за два пистолета - глок и колт. Николай Златков има разрешително за един пистолет. В момента тече проверка на служба КОС за реда за издаване на разрешителните за оръжия. Вътрешният министър е възложил да се провери какви и колко сигнали е имало подадени към шестимата загинали.

ГДНП установили, че през 2022 г. има сигнал срещу споразумението на сдружението рейнджърите с МОСВ. Изисквани са допълнителни материали и те са пратени до прокуратурата. През 2024 г. са постъпили два идентични сигнали, в които се споменава за сдружението, но те са от баба и дядо, които се оплакват, че родителите не се грижат добре за внучето им и не могат да го виждат. Службите са проверили случая и сигналът е приобщен към обща прокурорска преписка в Софийската градска прокуратура. Представителят на ГДБОП в изслушването Снимка: Румяна Тонeва

Представител на ГДБОП обясни, че те не са активна страна по случая, но са получили молба за съдействие от сектор убийства в ГДНП, служители от дирекция Киберпрестъпност са достъпили фейсбука на Ивайло Калушев. Установили, че на 1 февруари в 16,07 ч. е публикувал "Борба" на Христо Ботев и изпратили запитване до фейсбук с цел локализиране на потребителя. Отговорили им, че последно е влизано в профила от айпи адрес на "Старлинк" на 3 февруари около 9 часа. ГДБОП тогава се обърнали към Старлинк, които предоставили приблизително местоположение на сателитната чиния в района на пещера Леденика край Враца. Спектърът бил с форма на правилен хексагон и покривал почти целия Врачански балкан.

Инстаграм профилът "ник златков" също е проверен, но не е сигурно дали е на загиналия Николай Златков. Той е ползвал фейсбук с името си на латиница, който още съществува, но няма публикации в него.

Сигнали за трафик на бежанци или наркотици не е имало.

В парламента дойде и и.ф. председателя на ДАНС Деньо Денев, който започна с уточнението, че заради водените производства може да представи ограничена информация. На 13 юни 2024 г. в агенцията е получен сигнал от граждани срещу Националната агенция за контрол на защитените територии - сдружението на Калушев. После имало и втори сигнал от същите лица. Те били подадени и до ДАЗД, МВР, и прокуратурата. На 17 юни 2024 г. е постъпил имейл от същите хора, че си оттеглят сигналите. Все пак ДАНС проверили фактите в сигналите и през февруари 2025 г. пратили данните от проучването до прокуратурата. Денев обясни, че сега се води разследване под ръководството на прокуратурата, затова и не можел да разкрие повече информация. Той обаче разкри, че има активно наказателно производство срещу длъжностни лица и лице, заемащо висша публична длъжност към онзи момент за престъпление по служба.

Шефката на ДАЗД Теодора Иванова разказа повече за сигнала до ДАНС от притеснените баба и дядо. Подали го, защото детето живеело в хижата, а не при родителите си в София, имало и "притеснителни данни за образованието" на детето. После говорили вкъщи с родителите на детето и после на 17 юни подали нотариално заверена декларация, че се отказват от сигнала. Тогава ДАЗД се обърнали към Агенцията за социално подпомагане в Своге, в чийто обхват е хижата, и Дирекция "Социално подпомагане" в "Красно село" в София, където е адресът на детето. Социалните посетили хижата заедно с шефа на полицията в Годеч, още двама униформени и представител на общината, после сезирали прокуратурата в Костинброд. При проверката там имало две деца на 13 г., а това, за което е подаден сигнала - не. Едното дете е бил заедно с пълнолетния си брат, а другото е било с декларации от родителите си. Все пак социалните продължили да проучват, свързали се с родителите на двете деца, те обяснили, че децата им ходят в хижата по време на ваканции. Те били възмутени, че ги проверяват, и декларирали, че децата са там с тяхно разрешение. После социалните се обърнали към личните лекари на децата и директорите на училищата им, но не излязло нищо притеснително.

ДАЗД се самосезирали отново след първото интервю на Яни Макулев - бащата на починалото 15-годишно момче.

Лидерът на "Възраждане" попита ходили ли са политици в хижата, но само му обясниха, че продължават да гледат записите от камерите, които не са били унищожени при пожара, и още се установява кой е ходил там. Комисар Златков увери, че всички, които са били там, ще бъдат разпитани.

Калин Стоянов от ДПС - бивш вътрешен министър, попита с какви мотиви са дадени разрешителни за толкова много оръжия - Ивайло Иванов бил с 16. Стоянов обясни, че един от документите, които се попълват при искане на разрешително, е именно за мотиви, както и какъв адрес за съхранение е бил посочен, понеже хижата нямала административен адрес, но само му припомниха, че тече проверка.

От БСП попитаха ДАЗД как децата са се извинявали от училище, предвид че обучението до 16 г. е задължително, както и дали класът, в който е било, отговаря на възрастта му. Шефката на ДАЗД отговори, че тече проверка на частно училище "Космос" от понеделник, а днес се оказало, че директорът му е в отпуск.

Председателят на групата на ИТН Тошко Иванов попита имало ли е наркотици и семенна течност в шестте трупа. И на него не отговориха.

Джейхан Ибрямов от АПС поиска да знае имали и са НПО-тата на загиналите връзки с други организации в чужбина. ДАНС обясниха, че това е с гриф за сигурност.

Сътрудничили ли са лица от рейнджърската организация на ДАНС, поиска да знае Йордан Иванов от ПП-ДБ, но не му отговориха. Затова той поиска заседанието да мине в засекретен режим, т.е. да спрат камерите и да изведат медиите. Водещата заседанието юристка доц. Николета Кузманова обясни, че ДАНС не може да отговори дори и заседанието да стане секретно, понеже трябва разрешение от наблюдаващия прокурор. Божидар Божанов от ПП-ДБ обясни, че те искат да знаят дали планинарите са сътрудничили на ДАНС по други казуси в миналото. "Възраждане" се присъединиха към искането им, за да разберат ходили ли са политици в хижата.

От МВР отново обясниха, че групата на планинарите е "затворено общество с елементи на секта".

"Данни относно сексуални практики и евентуални злоупотреби се съдържат в материалите по досъдебното производство, част от които представляват класифицирана информация. Тя може да бъде представена при закрито заседание в пленарната зала или в ресорните комисии след разрешение на прокурор", посочи още комисар Златков.

За изслушването имаше искания от две групи - "Възраждане" и ИТН. Хората на Слави Трифонов поискаха повече информация за хронологията на сигналите, регистрацията на сдружението на рейнджърите и действията на институциите. Депутатите на Костадин Костадинов пък обясниха, че действията на институциите са отворили повече въпроси, както и че е важно да се има предвид участието на непълнолетен и политици - кметът на София Васил Терзиев сам обяви, че е познавал първите три жертви. Депутатът Станислав Проданов зададе множество въпроси по време на изложението си - как рейнджърите са минавали психотестовете за разрешение за оръжие, както и вярно ли е, че на групата на Ивайло Калушев ѝ се е наложило спешно да напусне Мексико.