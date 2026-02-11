ДПС: Президентът избра политическа фигура за служебен премиер

Има и една добра новина - никой няма да може да каже, че г-н Делян Пеевски, председател на ДПС, е определил служебния премиер, каза Искра Михайлова

Изборът на Андрей Гюров за служебен премиер не срещна одобрението на "ДПС-Новото начало", стана ясно от коментара на зам.-шефката на парламентарната група Искра Михайлова. В парламентарните кулоари тя напомни, че на консултациите при президента Илияна Йотова са настояли служебният премиер да е максимално отдалечен от политическите сили, да познава държавата и държавните инстситуции, да гарантира честни избори.

"Нищо не е се променило, само това че днес г-жа президентът взе решение и номинира Андрей Гюров. Той е ясно свързан с политическа сила. Бе председател на парламентарната група на ПП-ДБ, никога не е крил своята принадлежност и всички знаят, че г-жа Йотова взе решение да номинира тясно свързан с политическа сила премиер, който ще представи и служебно правителство", каза Михайлова.

"От тук нататък отговорността, както е по конституция, е изцяло на президента на Републиката и на предложения от нея служебен премиер. Очакваме да видим как ще се конструира правителството", добави депутатката.

