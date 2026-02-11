От МВР в Стара Загора признаха 4 дни по-късно, че пиян полицай предизвикал катастрофата с двама ранени

Четири дни по-късно от полицията в Стара Загора уточниха, че пиян полицай е предизвикал катастрофата с двама ранени на 6 февруари.

Във връзка с настъпило пътнотранспортно произшествие на 06.02.2026 г., оповестено в информационен бюлетин №38/7.02.2026 г. на ОДМВР-Стара Загора добавяме следните уточнения: 43-годишният мъж е полицейски служител на ОДМВР-Стара Загора на изпълнителска длъжност. Инцидентът се е случил извън работното му време. След ПТП мъжът е бил задържан за срок до 24 часа в РУ-Чирпан. По случая се води следствено дело под надзора на Районна прокуратура Стара Загора. Със заповед на министъра на вътрешните работи служителят временно е отстранен от длъжност и е образувано дисциплинарно производство за тежко нарушение на служебната дисциплина.

Това съобщиха днес от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Стара Загора, след като близка на пострадалите при катастрофата, представила се като Красимира Делчева, оповести във Фейсбук, че мъжът, причинил автопроизшествието след употреба на алкохол, е полицейски служител, който до този момент дори не е проявил интерес какво е състоянието на ранените в другия автомобил, в който пътувало и 8-годишно момченце. Според публикацията, чиято авторка се представя като баба на детето, той не спрял на знак "Стоп" и се включил директно в главния път, където се блъснал в правомерно движещ се автомобил. Във Фейсбук Делчева благодари на лекарите от Спешния център в Стара Загора, които се отнесли човешки и професионална към зет й и детето.

На 7 февруари съобщението за катастрофата в полицейския бюлетин за произшествията изглеждаше така, без намек за участие на униформен в него:

На 06.02.2026 г., около 23:00 ч., на кръстовището на общинския за село Винарово с път II-66 км - Стара Загора - Чирпан, е настъпило пътнотранспортно произшествие. По първоначална информация, същото е между л.а. "Киа", управляван от 43-годишен мъж, и л.а."Рено" управляван от 40-годишен мъж, като в колата му пътувало 8-годишно момче. Двамата водачи и пътникът са прегледани и обслужени на място от медицински екип и впоследствие откарани в болница в Стара Загора, където 40-годишният водач и 8-годишното момче са настанени в болница, с различни наранявания, без опасност за живота, а 43-годишният водач е прегледан, но отказал лечение. Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол с техническо средство, за 40-годишният водач е отчетен отрицателен резултат, за 43-годишният водач уредът отчел 2,22 промила. 43-годишният мъж е тестван с техническо средство и за употреба на наркотични вещества, отчетен е отрицателен резултат. 43-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. Извършен е оглед от дежурен следовател. Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.