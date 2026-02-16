Основните ни приоритети през 2025 г. бяха хората и техните потребности, казва кметът Георги Георгиев

Година на активна работа, конкретни резултати и отговорни решения. Общинското ръководство и администрацията работиха последователно за осигуряване на стабилност, развитие и по-добра среда за живот във всички населени места на общината - това е равносметката на кмета Георги Георгиев за изминалата 2025 година.

“Основният ни приоритет бяха хората, техните потребности, сигурност и качество на живот - отбелязва градоначалникът в отчет за годината. - Работихме целенасочено за развитие на социалните услуги, подобряване на инфраструктурата, обновяване на градската среда, подкрепа за културата, спорта и образованието.”

През 2025 г. Община Новипазар привлече над 33 млн. лв. външно финансиране по европейски и национални програми, които бяха инвестирани в социални услуги, инфраструктура, енергийна ефективност, става ясно от отчета. Завършен е основният ремонт на Дома за стари хора в Нови пазар на стойност 2 978 243,20 лева с ДДС. Сградата е напълнообновена,сподобрен достъп за хора с увреждания, ново оборудване, енергийна ефективност и съвременни инсталации. Общината сключи договор с Министерството на труда и социалната политика за изграждане и оборудване на два нови резидентни социални комплекса за лица с увреждания на обща стойност 2 573 339, 78 лв., финансирани изцяло по Плана за възстановяване и устойчивост. Ръководството на общината осигури 681 007,99 лв. за инсталиране на фотоволтаични системи в шест социални услуги и закупуване на електромобил със зарядна станция. Тези инвестиции ще доведат до по-ниски разходи, по-висока енергийна независимост и по-добро качество на предоставенитне социални услуги.

Успешно е реализиран проект за подмяна на уличното осветление във всички населени места в общинатана стойност 1 238 754 лв. Очакваната икономия на електроенергия е между 60-70%. Местната изпълнителна власт е работила активно по реализирането на над 20 проекта, свързани с инфраструктура, околна среда и сигурност. Сред тях са изграждане на мобилна сцена, озвучителна и осветителна техника на стойност 206 327 лв., която ще се използва за събитие в града и населените места в общината. Подписан бе договор за изграждане на компостираща инсталация за биоотпадъци съвместно с Община Шумен на стойност 12,4 млн. лв. Изпълняват се шест проекта за енергийно обновяване на жилищни сгради в Нови пазар. Извършен е основен ремонт на ул. “Плиска” за 1 390 000 лв. Започна обновяване на стадион “Христо Ботев” със средства в размер на 2 400 000 лв.

Подмeнена беше старата над 40-годишна дограма на две отделения в болницата, която беше амортизирана и опасна за пациенти и персонал.

Осигурени са 5 856 913 лв. за основни ремонти в Нови пазар, селата Стоян Михайловски и Моровци. Изградени са три нови къта за отдих в селата Жилино, Писарево и Тръница. Извършен е мащабен ремонт на фасадата и покрива на читалище “Христо Ботев” за над 193 000 лева. Изградени са две нови детски площадки в Нови пазар. Открита е детска площадка за безопасност на движението в Детска градина “Зорница”, която подпомага обучението на децата по пътна безопасност чрез игри и практически занимания. Системата за видеонаблюдение е надградена с 50 нови камери. Осигурени са средства за подобряване на условията за лечение и работа в болницата в общинския център. Подменени са старите над 40-годишни врати и прозорци, които бяха амортизирани и опасни за пациенти и персонала в Неврологичното и Вътрешното отделение. За осигуряване на нормална среда на медиците от Спешна медицинска помощ към болницата в Нови пазар е изградено видеонаблюдение и монтиран паник бутон. По Програма за овладяване на популацията на бездомните животни се работи активно за изграждане наприютза кучета.

И през 2025 г. културният календар на общината е обогатен с нови събития, като са съхранени утвърдените традиции. Всички читалища в общината са одобрени за изграждане на дигитални клубове по проект на Национален фонд “Култура” на обща стойност 248 хил. лева. Министерството на културата одобри проектно предложение на Община Нови пазар “Нова година - ново вдъхновение”.

За четвърта поредна година бе проведен националният пленер по живопис “Земя на славни предци”. Международният хоров фестивал “Земя на славни предци” събра над 330 хористи от България, Румъния и Молдова.

Сред значимите събития в отчета са посочени откритият паметник на легендарния треньор Иван Абаджиев, треньор на България на XX век, реализираната инициатива “Да засадим заедно дръвче” и тържественото отбелязване на златни сватби на над 20 двойки, сключили брак преди 50 години. През годината са провеждани изнесени приемни и срещи с жители в малките населени места и кварталите на града. Общинската администрация е работила активно по сигнали, предложения и проблеми, поставени от гражданите, с цел решенията да се вземат прозрачно и в интерес на местните общности.

Основен ремонт на ул. “Плиска” в Нови пазар.

“Благодаря на жителите наобщинатаза търпението, доверието, активната позиция. Вашите сигнали, предложения и критика са важни за нас”, заключава кметът Георгиев. Той е оптимист, че през настоящата година щеима нови предизвикателства А акцентите ще бъдат върху изпълнението на нови инфраструктурни проекти, развитието на социалните услуги и още инвестиции.