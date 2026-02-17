Академията по национална и информационна сигурност – Пловдив (АНИС) представлява уникална симбиоза между образование и технологии – визионерско и новаторско ноу-хау, което преплита традиционни знания с дигитални иновации. В ерата на бързи трансформации АНИС се откроява като пионер, който не просто обучава, а създава специалисти, готови да посрещнат предизвикателствата на утрешния ден. Тази иновативна комбинация привлича млади таланти от цялата страна, превръщайки образованието в мощен инструмент за реална сигурност и прогрес.

Сред най-предпочитаните нови специалности в АНИС към момента са новаторските програми в областта на сигурността: „Сигурност и софтуерни технологии“ – за тайните на информационния свят; „Сигурност и изкуствен интелект“ – където AI се превръща в щит срещу заплахи; „Сигурност и разузнаване“ – за майсторите на стратегията; „Сигурност и криминална психология“ – за детективите на ума. На изключителен интерес се радват и специалностите: „Национална сигурност“, „Киберсигурност“, „Криминалистика“, „Противодействие на тероризма“ и други сродни специалности. Освен тях, Академията предлага „Икономическа сигурност“ и „Продоволствена сигурност“, както и специалности в икономическите и управленските сфери като „Дигитален маркетинг“, „Международен бизнес“ и „Бизнес мениджмънт“, които отварят врати към глобални кариери. Обучението се подкрепя от модерни специализирани кабинети за киберсигурност, информационна сигурност, криминалистика, полиграф, дигитално стрелбище, бойни изкуства и дигитален маркетинг. Хуманоидният робот, интегриран в процеса, добавя практически елемент, правейки обучението интерактивно и близко до реалността.

В Академията по национална и информационна сигурност се изучават бакалавърски и магистърски програми в направленията „Национална сигурност“, „Икономика“ и „Администрация и управление“. Резултатите говорят сами за себе си: 51% ръст на приема за последните пет години, като 65% от студентите избират специалности в направление „Национална сигурност“. В резултат АНИС е лидер с почти 1400 студенти в това направление. Академията по сигурност е с най-висока оценка 9,00 от програмната акредитация на професионално направление „Национална сигурност“ и заема първо място по брой приети студенти в „Национална сигурност“ от всички 13 университета, обучаващи в това професионално направление. Високата оценка от 9.08 от Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) плюс всички акредитационни оценки през годините подчертават високото качество на обучение. Студентите – интелигентни, целеустремени и иновативни – се реализират още по време на следването, участвайки в конкурси, форуми и проекти с обществено значение. „Постиженията на нашите възпитаници са повод за гордост и потвърждават мисията ни да създаваме компетентни, инициативни и социално отговорни специалисти“, споделя проф. д.п.н. Георги Манолов, президент на АНИС.

Академията по сигурност изпълнява и обществена мисия в битката с киберзаплахите. Експерти от университета провеждат интерактивни срещи с ученици, учители и директори – от училища до детски градини – фокусирани върху кибертормоза, фалшиви профили, киберхулиганство и ролята на AI. Те дават практически съвети, разкриват рискове и контрастират с псевдоекспертите - шарлатани, които заливат общественото пространство с празни думи. Така АНИС доказва, че информираните и критично мислещи млади хора са най-мощният щит срещу цифровите опасности.

„Знанието е сигурност, а сигурността е бъдеще. И това бъдеще започва тук, в първия частен университет в Пловдив“ – с тези вдъхновяващи думи проф. д.п.н. Манолов посрещна средношколци от страната, давайки старт на кандидатстудентската кампания за 2026/2027 година. Тази среща не е просто събитие – тя е мост към свят, където образованието не е само диплома, а ключ към реални перспективи и професионална реализация. Така младите хора откриват в АНИС и надежден партньор в техния път към успеха, защото в ерата на дигиталните трансформации симбиозата между сигурността и информационните технологии е пътят към модерното образование.

Успехът на АНИС се корени в интелекта и професионализма на нейния екип, който спазва най-високи образователни стандарти. Университетът се развива, а неговите възпитаници заемат ключови позиции в държавния и частния сектор. Плановете на ръководството за модерен университетски кампус са символ на устойчивост и кауза, защото АНИС е двигател на знанието и развитието. За над две десетилетия в университета са обучени над 15 000 студенти в областите на националната сигурност, икономиката, бизнеса, държавна и местна администрация и управление.

Социалната мисия на АНИС е единствена по рода си: безплатно обучение за деца на загинали полицаи, подкрепа за студенти при сключване на брак или раждане на дете, стипендии за отличен успех – инициативи, които възпитават не само специалисти, а личности с ценности. Интересът расте с Дните на кариерата, отворените врати и майсторските класове, където бъдещите студенти виждат реални възможности. АНИС е движеща сила, отговаряща на европейски и световни стандарти, привличайки кандидат-студенти, защото им дава шанс да създадат бъдещето си още от днес. С високите акредитации, изключителните научни резултати и европейско качество на обучението, Академията по сигурност затвърждава лидерството си във висшето образование.

Бъди лидер – избери АНИС!

