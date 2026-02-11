ДСБ-София внесе подписите от инициативата „Не на руския анклав на яз. Искър“ в областна управа - град София

Софийската организация на „Демократи за силна България" (ДСБ) внесе в областна управа – град София подписите от гражданската инициатива „Не на руския анклав на яз. Искър", подкрепена от 6295 български граждани. Това съобщиха от пресцентъра на ДСБ.

Подписката настоява за прекратяване на незаконното ползване от страна на Руската федерация на терен в санитарно-охранителната зона на язовир „Искър" — стратегически обект от значение за водоснабдяването на столицата и националната сигурност. Проверките на институциите до момента показват, че липсват правни основания и документи, които да оправдават това владение.

С внасянето на подписите гражданската инициатива преминава в институционална фаза. По темата е отправен и официален парламентарен въпрос до министър-председателя с настояване Министерският съвет да възложи на областния управител на Софийска област незабавни действия за прекратяване на незаконното ползване и възстановяване на държавния контрол върху имота.

От ДСБ-София заявяват, че ще продължат да настояват за защита на обществения интерес, върховенството на закона и националната сигурност, както и да информират обществеността за всяка следваща стъпка по казуса.