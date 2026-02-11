Баща се включи в ученически спор в брезовска гимназия, шамароса тийнейджър

Момчетата се скарали, едното звъннало на родителя си и той пристигнал афектиран, за да се разправя

33-годишен мъж се озова в ареста, след като ударил шамар на дете в двора на гимназия в Брезово, съобщиха от полицията.

Към 11 ч. вчера униформени от полицейския участък в града се отзовали на сигнал за конфликтна ситуация. При проверка станало ясно, че двама ученици се спречкали и единият се обадил на баща си по телефона. Мъжът пристигнал афектиран и шамаросал съученика на сина си.

Спрямо родителя е взета полицейска мярка за задържане за срок от едно денонощие. След доклад на дежурен прокурор по случая в е образувано бързо производство в Районното управление в Раковски.

Според учители спорът възникнал между ученици от Професионалната гимназия "Златю Бояджиев" и СУ "Христо Смирненски". Двете учебни заведения делят една и съща сграда. Разправията започнала от удар с топка в училищния двор. Потърпевшият се обадил на баща си и той раздал "правосъдие" с шамар на 10-класник. Учителите били принудени да уведомят органите на реда.