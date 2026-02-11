Парапети на 4 тераси се срутиха в блок в село Калипетрово

Парапетите на четири тераси на жилищен блок в квартал „Карото“ на силистренското село Калипетрово са се срутили, няма пострадали хора, съобщи пред БТА заместник-кметът на община Силистра инж. Евгени Георгиев.

Сигналът за инцидента е подаден тази сутрин на телефон 112. По първоначална информация е паднал парапетът на тераса на последния етаж, който е повлякъл останалите. Специалисти от общината извършват оглед на място. Сформирана е комисия, която да освидетелства необитаемите блокове в квартала, за да могат при необходимост да получат статут на опасни сгради и да се пристъпи към процедура по събаряне.

„Поради ниския интерес към закупуване на жилища в квартала, след решение на Общинския съвет, те бяха продадени за символични суми – в порядъка на 5-10 лева за апартамент. Тази секция не прави изключение. Трябва да се установи колко от апартаментите са общинска собственост и колко са придобити от частни лица. Ако сградата бъде обявена за опасна и се стигне до събаряне, ще търсим начин да обезщетим собствениците с други жилища в същия квартал“, каза кметът на община Силистра Александър Сабанов.

Той допълни, че основен приоритет на общината остава гарантирането на безопасността на живеещите в района.