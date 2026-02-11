Полицайка опита да прекара над 2 кг кокаин през Капитан Андреево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицайка опита да прекара през ГКПП Капитан Андреево от България към Турция над 2 кг кокаин, съобщиха от Окръжната прокуратура в Хасково.

Обвиняемата Д.Г. на 34 г. опитала да премине границата на 10 февруари с личния си автомобил "Опел".

В колата имало 2,348 кг на обща стойност 51 381 евро. Наркотикът е намерен в акумулатора на лекия автомобил, който е регистриран ден по-рано.

Обвиняемата е работила като старши полицай в РУ на МВР-Враца.

Жената е задържана за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Хасково да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо нея.