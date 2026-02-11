ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прокурори от Софийския апелативен район участват в обучителен курс в Будапеща

Административният ръководител на Районна прокуратура – Благоевград Елица Калпачка и прокурор от Софийската апелативна прокуратура Ирина Арменова участват в обучителен курс, организиран от Международната академия за правоохранителни органи ILEA в Будапеща, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. 

Сред участниците от България са следователи и полицейските служители от ГД „Борба с организираната престъпност" и ГД „Национална полиция".

Фокусът на обучението е транснационална организирана престъпност, незаконно финансиране и възстановяване на активи. Лекторите са агенти и съветници на ФБР, представители на Министерството на правосъдието на САЩ и технологична компания Chainalysis, специализирана в анализ на блокчейн данни и криптовалутни трансакции.

Прокурор Ирина Арменова и районният прокурор Елица Калпачка презентираха казус, касаещ организирана престъпна група, занимаваща се с трафик на наркотични вещества от Турция през България за САЩ.

Своя опит в борба с транснационална престъпност представиха чуждестранните участници от Гърция, Сърбия и Украйна.

