Николай Димитров: Община Несебър продължава да разширява образователната си инфраструктура

В училището в село Оризаре вече има нов физкултурен салон

В ОУ „Г. С. Раковски" - Оризаре бе открит нов, модерен физкултурен салон. Обектът надгражда училищната база, като се създават съвременни условия за спорт и различни активности на учениците през зимните месеци, съобщават от общинския пресцентър.

„Изключително съм щастлив, че реализирахме този обект, защото до този момент училището не разполагаше със закрита спортна зала, където да се провеждат занятия. В изпълнение на последователната ни образователна политика през последните години учебните заведения на нашата територия променят своя облик чрез разширяване и модернизиране на материално-техническата им база", коментира кметът на Община Несебър Николай Димитров.

Той, заедно със зам.-кмета Иван Гургов, директора ОУ „Г. С. Раковски" Паунка Стоева, кметът на Оризаре Васил Василев, учители и гости имаха възможността да видят част от спортните занимания на развълнуваните ученици, които бяха подготвили кратки физически активности и танцови изпълнения.

Новият физкултурен салон в Оризаре е едноетажна пристройка към съществуващата сграда на училището, свързана с топла връзка към нея. Достъпът от учебното заведение към него се осъществява чрез закрит коридор.

Новоизграденият обект в Оризаре е реализиран с финансиране по „Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2026 г." на Министерството на образованието и науката.

С цел развитие и стимулиране на двигателната култура на децата, както и поддържането на добър тонус у физически активните жители в Оризаре, Община Несебър е разработила проект за основен ремонт на обществен селищен парк в селото. Това е поредният обществено значим проект там, с който се цели не само благоустрояване на пространството с модерни и съвременни зони за спорт и отдих, но и подобряване условията на живот в селището.