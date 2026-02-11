ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фалшиви банкноти на стойност от около 206 хил. евро са иззети от 51-годишен мъж в Ловешко

Евро СНИМКА: Pixabay

Фалшиви банкноти от около 206 хиляди евро са открити и иззети от 51-годишен мъж в Ловешко, съобщи на брифинг окръжният прокурор Валентин Вълков.

Мъжът е спрян от органите на МВР и при извършен личен обиск е установено, че държи в себе си фалшиви около 2000 евро. Впоследствие при извършеното претърсване на два негови адреса са установени още подправени банкноти на стойност около 200 хиляди евро.

От откритите фалшиви банкноти 200 хиляди евро са с номинал по 100 евро, има банкноти и от 200 и 50 евро, пише БТА. 

Мъжът е арестуван и задържан за срок до 72 часа, предстои прокуратурата да поиска от съда да му бъде наложена постоянна мярка „задържане под стража“. 

Вълков заяви още, че задържаният е криминално проявен, има предишни осъждания, като по едно от делата вече е реабилитиран.

По случая е образувано досъдебно производство за притежание на подправени фалшиви парични знаци на голяма стойност.

Евро СНИМКА: Pixabay

