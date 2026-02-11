Затвор до гроб за рецидивиста Михал, който се гаври и уби шефка на СИК в изборната нощ през 2024 г.

Софийският градски съд осъди на доживотен затвор без право на замяна Михал Ценков , подсъдим за блудството и убийството на 77-годишната шефка на Секционна избирателна комисия Стоименка Дякова в столичния район „Младост" в изборната нощ през 2024 г.

Най-тежката според българското законодателство присъда беше произнесена на базата на множество доказателства, според които Михал е проявил особена жестокост и жертвата е починала по изключително мъчителен начин. Освен това деянието е извършено в условията на опасен рецидив. Малко преди да извърши убийството в "Младост" Михал е бил освободен от затвора, след като е излежал присъда за друго убийство. В досието му има присъди за изнасилване на възрастна жена и множество грабежи.

Пред съда Михал не призна вината си. Каза само, че е ударил жертвата си, защото е искал да й открадне личната карта.

Присъдата не е окончателна и подлежи на жалба или протест в 15-дневен срок пред Апелативен съд – София.

Тялото на 77-годишната Стоименка Дякова е намерено в утрото на 28 октомври 2024 г. в тревата край блок 43, недалеч от бул. "Александър Малинов". Приживе жената е влачена, дрехите ѝ са разпокъсани, а край нея се търкалят вещи, които е носила в дамската си чанта и найлонов плик. Часове по-късно става ясно, че за жестокото престъление има задържан. Това е роденият в Берковица, но живеещ в София Михал Ценков, роден през 1983 г. Само преди дни на 30 януари навърши 43 г., а когато прави престъплението е на 41 г.

За първи път Михал влиза в затвора на 22 септември 2011 година, когато е само на 22 г., и излиза на 2 септември 2024, вече на 41.