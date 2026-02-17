Когато избираш университет, избираш перспектива!

Икономически университет - Варна е първото висше икономическо училище в България със 105-годишна история, а днес студентите го определят като прогресивен, активен, предприемчив, сигурен и успешен.

Мисията му е да създаде трансформиращо образователно изживяване за студенти и докторанти; да стимулира среда за сътрудничество, отворена за свободен обмен на идеи, в която научните изследвания, творчеството, иновациите и предприемачеството да просперират, и да гарантира, че всички участници в процесите могат да разгърнат своя потенциал.

Високата му оценка (9,49 по десетстепенна скала) при институционалната акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация е признание за качеството на обучението и неговото съответствие със Закона за висшето образование. Той е единственият български университет със Знак за качество по програма “Европейски корпус за солидарност” и е на второ място в страната сред държавните висши училища с най-висок среден успех на новоприетите студенти - отличен 5,51, според Рейтинговата система на висшите училища в България. Той предлага обучение в 28 бакалавърски специалности в редовна форма, като по 6 от тях има и дистанционна форма. Специалностите са от 4 акредитирани професионални направления: “Администрация и управление”, “Икономика”, “Туризъм” и “Информатика и компютърни науки”.

Обучението по 4 от тях в направление “Икономика” се провежда на английски език и по едно в направление “Туризъм” - на руски.

ИУ - Варна ще проведе общ конкурсен изпит по математика (ОКИМ) във формат държавен зрелостен изпит по математика за общообразователна подготовка на 29 март, 26 април и 14 юни 2026 г. Регистрацията за участие в него се прави единствено онлайн, чрез сайта на ИУ - Варна и се заплаща кандидатстудентска такса.

Оценката от ОКИМ, умножена с коефициент 3, може да се използва при формиране на бала за класиране при кандидатстване за образователно-квалификационна степен “бакалавър” в ИУ - Варна: https://ue-varna.bg.

Всички кандидат-студенти за специалности от професионални направления “Икономика” и “Администрация и управление”, които участват в класирането с резултати от държавен зрелостен изпит по математика или общ конкурсен изпит по математика, се класират по първа желана специалност до запълване на местата под условие. Съгласно Постановление на Министерския съвет №21 от 29 януари 2026 г. не по-малко от 20% от приеманите за обучение студенти в професионални направления “Икономика” и “Администрация и управление” ще се приемат с резултата от ДЗИ по математика или общ конкурсен изпит по математика.

При образуване на бала за класиране оценките от ОКИМ и ДЗИ по математика се умножават с коефициент 3, а оценките от ДЗИ по останалите предмети и електронните кандидатстудентски изпити се умножават с коефициент 2.

Кандидатстудентска информация: https://ue-varna.bg/bg или тел.: 0882 164 658.

ИУ - Варна предлага също 31 магистърски програми, както и 2 специалности за придобиване на ОКС "професионален бакалавър” в Колежа по туризъм.

Срокове за подаване на кандидатстудентски документи, класиране и записване

Погрижи се за бъдещето си сега в Икономически университет - Варна!