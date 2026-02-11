Службите ще отговарят на депутатите за шестте трупа и при закрити врата

Службите ще отговарят на депутатите за шестте трупа от случая "Петрохан" и при закрити врата, реши преди минути пленарната зала.

Вече близо два часа в парламента тече изслушване на МВР, ДАНС, ГДБОП и Държавната агенция за закрила на детето във връзка с трагедията от миналата седмица, при която беше открит и труп на непълнолетно момче край връх Околчица. Някои депутати обаче останаха недоволни от службите, които не отговориха на почти нито един въпрос - обясняваха, че не могат, или защото информацията е секретна, или заради течащите разследвания. При втория кръг от въпроси ПП-ДБ попитаха и.ф. председателя на ДАНС Деньо Денев дали някоя от жертвите е сътрудничила на агенцията, но той не отговори заради разследванията в ход. "Възраждане" пък поискаха да знаят ходили ли са политици в хижата, пред която бяха намерени първите три трупа на 2 февруари.

След спорове в крайна сметка предложението беше гласувано и мина единодушно със 171 гласа "за". Така на оставащите няколко въпроса, които се полагат на партиите, службите ще отговарят при закрити врата, т.е. при изключени камери и без медии в залата. После за оставащата част от процедурата - изразяване на позициите на групите, ще бъдат включени камерите на БНТ.

От изслушването по-рано не беше изнесена почти никаква нова информация. Не се разбра как е било допуснато жертвите да имат издадени разрешения за толкова много оръжия. Например Ивайло Иванов, чието тяло беше открито пред хижата "Петрохан", е имал 16 разрешителни за пушки, пистолети и заглушители. Именно негови са били пушката и единия пистолет, открити край първите три трупа. Другият пистолет е на 22-годишния Николай Златков, открит през уикенда в кемпер във Врачанско.

Стана ясно обаче как службите са стигнали до района на Враца. Преди два дни на брифинг те обясниха, че са ги насочили от Старлинк, какъвто е имал един от загиналите. Днес от ГДБОП обясниха, е към тях ги препратили от Фейсбук, на които писали да ги питат кога последно Ивайло Калушев е влизал в профила си.