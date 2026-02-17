"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Създай кариера с възможности без граници!

С дългогодишни традиции от 1925 г., Лесотехническият университет (ЛТУ) е водещ в България, съчетаващ иновации и опит в подготовката на специалисти с международно признание.

Нашите предимства:

Лидер в обучението по горско стопанство, технология на дървесината и мебелите, инженерен дизайн, компютърни технологии в мебелната индустрия, ландшафтна архитектура и планинско земеделие;

Богат избор от специалности - ветеринарна медицина,екология и опазване на околната среда, агрономство, растителна защита, алтернативен туризъм, стопанско управление;

Възможност за придобиване на образователни степени - бакалавър, магистър и доктор;

Най-добрите и за пример сме в съвместното обучение с практиката и бизнеса (т. нар. дуално обучение).

Практическо обучение в реална среда:

Учебно-опитни горски стопанства в с. Юндола и с. Бързия;

Университетска ветеринарна болница и съвременен компютърен

център;

Спортни бази в Студентския град в София и Несебър.

За информация относно условията за кандидатстване посетете интернет страницата на ЛТУ: www.ltu.bg - Прием, или се обадете на телефони: 02/ 8688632 и 0888705894, за кандидатстудентски курсове - 0882602009.

Гарантирана професионална реализация благодарение на висококвалифициран преподавателски състав и силни връзки с бизнеса.

Започни своето приключение в ЛТУ! Тук ще намериш не само образование, но и призвание за цял живот.