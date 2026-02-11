Румен Радев: Президентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Президентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер в рамките на осакатената от сглобката Конституция", това написа бившият президент Румен Радев във фейсбук профила си.

В сряда президентът Илияна Йотова избра за служебен премиер Андрей Гюров. Очаква се в четвъртък тя да му възложи съставянето на служебен кабинет.

Ето какво още пише Радев:

Надявам се г-н Гюров с действията си да оправдае очакванията на българските граждани за честни избори и му пожелавам мъдрост, принципност и устойчивост.

Междувременно в последните си часове кабинетът Борисов-Пеевски хариза една четвърт от пътническите превози на държавната железница на частна компания. В характерния за българската приватизация стил частникът ще получи като зестра подвижния състав и обучените кадри на БДЖ.