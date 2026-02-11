В Нови пазар задържаха трима съпричастни към ало измама

Полицаи от Нови пазар разкриха и задържаха трима души, съпричастни към телефонна измама. Престъплението е извършено по позната и често използвана измамна схема, свързана със „съдействие на полицията за залавяне на измамници“, при която извършителите въвеждат жертвите в заблуждение и ги убеждават да предоставят парични средства. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

На 4 февруари в полицейския участък в Каспичан е подаден сигнал от близък родственик на 79-годишна жена от града, която съобщила, че ден по-рано е станала жертва на телефонна измама, след като на стационарния ѝ телефон се обадил мъж, който се представил за полицейски служител и успял да я убеди да съдейства за залавяне на телефонни измамници, като изпълни дадени от него указания. В последващ разговор с други хора жената е била инструктирана да събере наличните в дома си пари и ценности и да ги предаде, като по този начин щяла да „помогне“ на органите на реда.

След като е въведена в заблуждение, тя хвърлила през терасата на жилището си 7000 лева и златна обеца.

В хода на образуваното досъдебно производство са предприети редица неотложни оперативно-издирвателни действия от служителите на полицията в Нови пазар. По-късно те установили и задържали трима съпричастни към деянието – двама мъже и една жена от Нови пазар, които са задържани за срок до 24 часа.

Извършени са претърсвания на частни адреси и на моторно превозно средство, при които са иззети парични суми, мобилни телефони и документи, имащи отношение към разследването. Работата по документиране на престъплението продължава под надзора на прокуратурата.

Опитите за измами в Шуменско днес продължават, предупреждават от пресцентъра на полицията в областния град.

На стационарни телефони звънят мъже, които се представят за полицаи. Обясняват на хората, че телефонни измамници разполагат със списък, по който звънят и се опитват да въведат хората в заблуждение, като ги убеждават да съдействат при залавянето им. Разпитват ги за налични суми в домовете им и дали имат спестявания в банките. До момента всички, на които са позвънили, са разбрали, че става дума за измамници, съобщи БТА.

От полицията в Шумен отново отравят апел към гражданите да не се доверяват на телефонни обаждания с искане за пари, независимо под какъв предлог са, а при съмнение за измама незабавно да сигнализират на тел. 112 или в най-близкото районно полицейско управление.

За опити за измами по телефона в Нови пазар и селата в общината, съобщи вчера говорителят на Областната дирекция на МВР в Шумен Ася Йорданова.