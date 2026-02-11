Получаваме безплатно 7-те минни ловци от Белгия и Нидерландия, но военните трябва да обучат украински екипажи

МС прие да не се прави оценка за въздействие върху околната среда при ремонта на военноморската база "Атия" в Бургас

Изпращат за ратификация в НС договорите за придобиване на противокорабните ракетни комплекси NSM

България ще придобие общо седем военни кораба втора ръка от Нидерландия и Белгия срещу ангажимента да ги ремонтира и да обучи украински екипажи. Днес проектодоговорите бяха одобрени от правителството в оставка.

В средата на януари военният министър в оставка Атанас Запрянов съобщи, че страната ни ще получи 7 минни ловци от Белгия и Нидерландия безплатно. Корабите са втора ръка и едно от основните изисквания е да бъдат ремонтирани от нашите военни. За ремонт и пълно възстановяване на бойните им способности ще ни струва 42 млн. евро и ще отнеме 4 г.

Това е дългогодишна практика на българските правителства, когато се купуват бойни кораби. Очакванията са първият от новите минни ловци да пристигне у нас веднага след като завършат процедурите по договаряне с правителствата на Белгия и Нидерландия.

Новите кораби са важна за развитието на противоминните способности на ВМС, защото все още се използват тип кораби от съветско време, някои от които са пред бракуване, обясни министърът. Един бил изведен от експлоатация миналата година, това предстои и за още. Сега ще се осигури плавно заменяне на старите противоминни кораби с новите, които след ремонта ще бъдат с удължен ресурс и съвместими с процедурите на НАТО.

И сега българският боен флот разполага с три минни ловци, купени от Белгия, които са идентични със седемте, които ще получим. В строя все още са и два базови миночистача, построени през 1983 г. в СССР, и три рейдови миночистача, строени в България в началото на 90-те години на миналия век.

Флотът ни разполага и с три фрегати по натовски стандарт. В момента наличните минни ловци участват активно в противоминната операция съвместно с Турция и Румъния в Черно море. Мисията стартира през 2023 г. Целта на общия флот бе да се противодейства на Русия, която тогава бе пълновластен господар на морето.

От Нидерландия ще получим 3 кораба, които разполагат със съвременно оборудване за откриване, идентифициране и унищожаване на мини и миноподобни обекти. Белгия пък ни дава на политическа цена 4 минни ловци. Ангажиментът на България и по двата договора е да обучи украински екипажи, става ясно от решенията на Министерския съвет.

В сряда МС прие и договора за придобиване на крайбрежните отбранителни системи NSM от САЩ и и свързаните с нея оборудване, резервни части, обучение и свързаната с тях поддръжка. Бе одобрен и международния договор за съвместната тактическа радиосистема MIDS JTRS отново по програмата на САЩ за чуждестранни военни продажби. И двата договора са свързани с приоритетния проект на армията ни за придобиване на противокорабни ракетни комплекси.

С реализирането на този проект за ВМС се постига технологично обновяване и развиване на способности, свързани с гарантиране на морския суверенитет на страната, осигуряване на национален принос към НАТО, адаптираното предно присъствие на Алианса в Черно море, повишаване на мерките за сигурност и участието с боеспособни формирования в инициативите на НАТО, както и прекратяване на критичната зависимост въоръжението. Договорите за това пък ще бъдат изпратени на НС за ратификация, пише още в решенията на правителството.

МС прие още при реконструкцията на военноморската база "Атия" в Бургас да не се прави оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС). В базата трябва да се изгради противопожарна система, да се осигурят системи съоръжения на местата за акостиране и ГСМ резервоари. Предложението е на екоминистъра Манол Генов. С това решение ще се допринесе за осигуряване на надежден достъп на разчетните кораби до Военноморска база Атия и осигуряване на надеждна инфраструктура. Реконструкцията и модернизацията ще се извършва в определени за това зони с висока екологична защита на прилежащите райони, надеждна защита на населението и околната среда и минимален риск от аварии.