Ограничават движението заради пловдивското дерби, МВР ще следи строго за реда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нова организация на движението се въвежда в Пловдив заради футболната среща между отборите на ПФК "Локомотив" и ПФК "Ботев", която ще се състои на стадиона на "Лаута" утре, 12 февруари, съобщават от общината.

Екипи от подразделенията на областната дирекция на МВР и на Дирекция „Жандармерия" ще следят за предотвратяване на противообществени прояви около спортната зона и на територията на целия град, съобщават от полицията.

"Припомняме, че на изградените контролно-пропускателни пунктове на територията на спортната зона униформените служители ще извършват щателни проверки. До трибуните няма да се допускат посетители без билети, в нетрезво състояние или под въздействие на наркотични вещества, както и малолетни без придружител. Същото ще важи и за лица, които носят в себе си забранени от закона предмети, включително и запалки, електронни устройства за пушене и всякакви други видове запалителни средства", допълниха от МВР.

От 14 до 22 часа ще бъде спряно движението на автомобили, включително и на автобусите от масовия градски транспорт, по следните улици:

- ул. „Лев Толстой" - от кръстовището с бул. "Санкт Петербург" до кръговото кръстовище с ул. "Проф. Цветан Лазаров";

- ул. „Проф. Цветан Лазаров" - от кръстовището с ул. "Лев Толстой" до кръстовището с ул. "Поручик Боян Ботев";

- ул. "Димитър Ризов" - от кръстовището с ул. „Поручик Боян Ботев" до кръстовището с бул. „Освобождение"

Маршрутът на автобусни линии № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт се променя, както следва:

Линия № 9.

Посока: Завод „Юрий Гагарин" - ЖК „Тракия" - А12.

Ул. „Съединение", десен завой по ул. „Димитър Ризов" спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение", ляв завой по ул. „Пеньо Пенев", ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин „Алфина", ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК „Тракия" (А12).

В обратна посока остава непроменен.

Линия № 10.

Посока: Ул. „Юндола" – ЖК „Тракия"- А13.

Бул. „Освобождение", ляв завой по ул. „Пеньо Пенев", ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев", спирка 404 – магазин „Алфина", обръщалото – жк „Тракия" – А12, спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев", десен завой по ул. „Пеньо Пенев", ляв завой по ул. „Съединение" спирка №108 - с/у „Детски свят" и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Ул. „Съединение", десен завой по ул. „Пеньо Пенев", спирка №255 – отстрани на магазин „Детски свят", направо по ул. „Пеньо Пенев", ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев", спирка 404 – магазин „Алфина", обръщалото –ЖК „Тракия" – А12, спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев", десен завой по ул. „Пеньо Пенев", десен завой по бул. „Освобождение" и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 21.

Посока: ТК „Марица" – ЖК „Тракия"- А12.

Ул. „Съединение", десен завой по ул. „Димитър Ризов", спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение", ляв завой по ул. „Пеньо Пенев", ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин „Алфина", ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК „Тракия" (А12).

В обратна посока остава непроменен.

Линия № 25.

Посока: АПК „Тракия" – ЖК „Тракия" - А12.

Ул. „Съединение", десен завой по ул. „Димитър Ризов", спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение", ляв завой по ул. „Пеньо Пенев", ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин „Алфина", ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК „Тракия" (А12).

В обратна посока остава непроменен.

Линия № 29.

Посока: Ул. „Юндола" – ЖК „Тракия" - А12.

Ул. „Съединение", десен завой по ул. „Димитър Ризов", спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение", ляв завой по ул. „Пеньо Пенев", ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин „Алфина", ляв завой по обръщалото – ЖК „Тракия" – А12, спирка №1011.

В обратна посока остава непроменен.

Линия № 66.

Посока: Кв. „Прослав" – ЖК „Тракия" - А12.

Ул. „Съединение", десен завой по ул. „Димитър Ризов", спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение", ляв завой по ул. „Пеньо Пенев", ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин „Алфина", ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК „Тракия" (А12).

В обратна посока остава непроменен.

Линия № 99.

Посока: „II-ра Автоколона" - ТК „Марица"

Ул. „Съединение", десен завой по ул. „Пеньо Пенев", спирка №255 – отстрани на магазин „Детски свят", направо по ул. „Пеньо Пенев", ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев", спирка 404 – магазин „Алфина", обръщалото –ЖК „Тракия" – А12, спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев", десен завой по ул. „Пеньо Пенев", десен завой по бул. „Освобождение" и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока

Бул. „Освобождение", ляв завой по ул. „Пеньо Пенев", ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев", спирка 404 – магазин „Алфина", обръщалото – жк „Тракия" – А12, спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев", десен завой по ул. „Пеньо Пенев", ляв завой по ул. „Съединение" спирка №108 - с/у „Детски свят" и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.