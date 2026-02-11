ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожарникари спасиха ловно куче от река Широколъшка, оплело се със синджир (Видео)

Валентин Хаджиев

Девински пожарникар пренася на ръце кучето през водите на река Широколъшка. Снимка и видео: СЛР Ловно-Рибарско Дружество ДЕВИН

Пожарникари от Девин извадиха ловно куче, което се било оплело със синджир между скала и буйните води на река Широколъшка. Ловното куче, скъсало синджира си най-вероятно в преследване на дивеч, се е озовало в опасен участък между пълноводната река и отвесни скали. Вследствие на заплитане на синджира в дърво животното е останало в безпомощно състояние, без възможност само да се освободи.

След подаден сигнал пожарното звено в Девин, в сложни теренни условия и при реален риск за собствената си безопасност, е извадило кучето успешно от опасния участък и го е предало на неговия стопанин. Ловно-рибарско дружество – Девин изказва благодарност на пожарникарите за проявения професионализъм при спасяването на бедстващото ловно куче.

Девински пожарникар пренася на ръце кучето през водите на река Широколъшка. Снимка и видео: СЛР Ловно-Рибарско Дружество ДЕВИН

