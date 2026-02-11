520 евро плаща пазарджиклия, набил кондуктор на БДЖ в Пловдив

Антон Колчаков нападнал 61-годишния мъж на територията на Централна гара, призна вина и се споразумя с прокуратурата

Глоба от 520 евро ще трябва да плати 35-годишният Антон Колчаков от Пазарджик за лека телесна повреда на кондуктора на БДЖ Харутюн Шишманян в Пловдив. След като преди месец подсъдимият беше изчезнал и дори служебният му защитник нямаше връзка с него, днес той се появи в Районния съд в Града на тепетата, призна вина и се възползва от правото си да сключи споразумение с прокуратурата. Той е бил освободен от наказателна отговорност и се разминава само с паричната санкция. Решението, с което магистратите са одобрили споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Ситуацията се развила на 21 август м.г. Колчаков причинил лека телесна повреда на 61-годишния Шишманян, изразяваща се в драскотина и кръвонасядане в областта на слепоочието. Деянието е извършено по хулигански подбуди на територията на Централна гара, при изпълнение на служебните задължения на кондуктора.

Това не е първият сблъсък със закона на Антон Колчаков. През 2015 г. той бил глобен с 1000 лв. за притежание на минимални количества марихуана и амфетамин. През 2019-а пък получил условна присъда.