134 изявени ученици получиха от Община Русе финансова подкрепа и признание за таланта си

Деца и младежи с изявени дарби през 2025 година бяха наградени днес на официална церемония в Пленарна зала в сградата на Община Русе. Кметът Пенчо Милков откри събитието, на което бяха отличени 134 възпитаници на 14 общински и 6 държавни училища, съобщиха от пресцентъра на община Русе.

„Победители са онези, които никога не спират. Затова посланието ми към вас е: не се отказвайте и продължавайте уверено напред. Търсете предизвикателствата, не бягайте от трудностите, а ги приемайте като възможност да растете. Възхищавам ви се и вярвам, че ще продължите да носите енергия и сила в нашия град", заяви кметът.

122-ма ученици от 14 общински и 6 държавни училища получиха еднократно финансово подпомагане на обща стойност 10 010 лева. Даровитите русенци бяха наградени от кмета и от д-р Росица Георгиева, началник на Регионалното управление на образованието. „Благодаря ви, че ни карате да се гордеем с вашите постижения. Бъдете здрави, дерзайте и побеждавайте! За нас е чест, отговорност и особена радост да ви награждаваме всяка година", каза д-р Георгиева.

Финансовата подкрепа е осигурена с решение на Общинския съвет в Русе и е част от Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби през 2025 г. Със средствата се подпомагат деца с изявени дарби и с призови класирания от конкурси в областта на културата, изкуството, науката и спорта – от общински и регионални етапи до национални олимпиади, състезания, държавни първенства по различни видове спорт и ученически игри.

С едногодишни стипендии в размер на 135 лв. месечно са отличени общо 12 ученици от АЕГ „Гео Милев", МГ „Баба Тонка", СУПНЕ „Фридрих Шилер", СУ „Васил Левски", СУ „Христо Ботев" и ПГДВА „Йосиф Вондрак". Стипендиантите получиха наградите си от кмета Пенчо Милков.

Децата и младежите заслужиха грамоти за високи постижения и книгата „Русе – за първи път в България". На церемонията присъстваха заместник-кметът Енчо Енчев, председателят на постоянната комисия по младежта и спорта към Общинския съвет Пламен Рашев, членове на експертно-консултативната комисия, общински съветници, преподаватели, треньори, родители и съграждани. Празничната атмосфера беше допълнена

от музикалните поздрави на ученици от Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов"..