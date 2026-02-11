Как партиите коментираха шестте трупа след дни мълчание и изслушване на службите

Девет дни след намирането на три трупа пред хижата "Петрохан" партиите провокираха изслушване на службите и агенцията за закрила на детето в парламента. През това време повечето се въздържаха коментари и някои днес за първи път коментираха случая.

Изслушването в парламента продължи над три часа, в един от които при закрити врата службите отговаряха на депутатските въпроси без медии и камери, за да не издават публично секретна и следствена информация. По процедура след втория кръг въпроси парламентарните групи имат право да изразят отношение по темата на изслушването.

Маноил Манев от ГЕРБ-СДС:

Да правиш изслушване в Народното събрание, когато още тече разследване, сигурно има някаква причина. Нито една от представените институции не е последна инстанция. Сигурен съм, че колегите го знаят, и това още повече ме обърква защо колегите го искат. Последна инстанция е съдът.

Искането за изслушване цели или да си направиш предизборна кампания, или да се оправдаеш още в началото и да търсиш някаква защита. Допускам и двете, но допускам и че в тази зала с някои хора живеем в различни реалности.

Тази трагедия е сигнал за държавността, защото отношението към представените държавни структури в едно такова тежко разследване показва, че ние можем да се разделяме на всякакъв принцип и да се мразим, без значение има ли трагедия с шест трупа, въпросът е да се мразим. Истината ще излезе, защото Библията казва, че няма нищо скрито, което да не излезе наяве.

Божидар Божанов от ПП-ДБ:

Извършено е много тежко престъпление, затова всички трябваше да сме много внимателни с фактите и интерпретациите. Някои колеги днес не го направиха и това допълнително ще налее масло в огъня. Недоверието в институциите е огромно - че те изобщо са способни да защитят живота и здравето на гражданите. Разбрахме защо го има това недоверие - още в първия ден Деньо Денев и главния прокурор започнаха с пропагандата и лъжите. Днес вместо да дадат повече информация, се скриха зад следствената тайна. Деньо Денев отиде на инструктаж при близки на ДПС.

Божанов и показа снимки на Денев в кулоарите на парламента пред нечий кабинет. След това призова да бъдат разсекретени документите по случая. За това ПП-ДБ внесоха проект на решение преди два дни.

Цвета Рангелова от "Възраждане":

Изслушването не е за това какво сте установили до днес - безкрайно кратко е времето от инцидента до днес, а за това как една неправителствена организация се появява в правния мир, кой я финансира, как тя получава правото да загражда горски територии извън възможностите в закона, как организира скаутски лагери без контрол, за да се стигне до шест трупа.

Йордан Цонев от ДПС:

Тази трагедия не заслужава цирка, който се разиграва тук. Вече две седмици българските граждани следят една драма без презедент в новата ни история, която започна с три трупа и завърши с шест. Дано това да е краят, не знаем. В тази драма има замесени много хора, има много версии, загина дете, има съмнения за педофилия. Какви са фактите? Има регистрация на НПО с подвеждащо наименование и още две регистрации, извършени в рамките на два дни. Защо казваме, че е извършена при министър Надежда Йорданова? Защото всички знаем колко време отнема регистрацията в Търговския регистър. Скоростта навежда на мисълта, че има протекция, не казвам, че е от министъра. После министъра на околната среда сключва рамково споразумение с това НПО и му дава контролни функции, каквито не може да има. Вътрешният министър от същата партия ПП-ДБ Бойко Рашков дава разрешителни за купища оръжия, сякаш се намираме на фронта, и закрива най-близкото районно в Годеч. Тези факти не изглежда да е станало случайно.

За мен това е мрежа. Всичко това ни навежда на мисълта, че България трябва да узнае абсолютно цялата истина за това, което се случи, за безпрецедентната загуба на шест живота, един от които на дете. Тази драма не сме я преживявали и се надявам да не я преживее отново българския народ. Разследващи органи, България чака от вас да стигнете до дъното на тази история, да покажете как се е случило и всички виновни да бъдат наказани.

Наталия Киселова от БСП:

Днешният ден е изгубен за парламента, защото двете изслушвания показаха нещо, което всички се кълняхме, че няма да направим - да се използва парламентарната трибуна за предизборни цели.

Да опитаме да не внушаваме, че има една версия, по която работи разследването. Служителите, които изслушахме днес, представиха днес няколко версии, по които се работи. Да искаме да се разкрива следствена тайна към толкова ранен етап на разследването е грешка. Отишли са си шестима, близките им тъжат за тях. Шокиращо е това, че не вярваме на служителите на МВР, които повече от седмица опитват да разкрият причините и мотивите за тези две тежки престъпления. Българското общество, самозатворило се в себе си, търси виновните извън себе си. Всички сме виновни, защото допуснахме да бъде отменен закона за народната просвета и въведохме Закона за училищното и предучилищното образование, което отмени възпитанието в училище. Защото на традиционното образование не се гледа като на единственото образование, а са допустими алтернативни форми и това се е случило десетилетия назад. Виновни сме, защото НПО в предишен парламент е получило контрол, който трябва да е държавен.

Днешният ден е тъжен, защото прави констатация за държава, която нехае за живота на шест човека, но не защото не се разследват последиците, а защото преди това не са направени много неща. Да се обвиняваме поименно няма да върне хората от оня свят, но бъдете по-смирени, защото всеки от нас може да бъде жертва на престъпление. Нека българската полиция да има нашета доверие, за да се разкриват виновниците за престъпления.

Явор Хайтов от АПС:

Необходимо беше тук да застанат представители на държавни структури с недостатъчно финансиране, които работят за сигурността на гражданите. Служителите на МВР са честни и достойни, подкрепяме ви и ще направим всичко по силите ни, за да работите в по-добра среда и обстановка. Но днес остават много въпроси.

Днес не стигнахме до истината. Представителите на службите удобно се маскираха, а може би и по закон, зад следствената тайна, за да не си отговорим на въпроса, който се разглежда. МВР и ДАНС свършиха ли си работата? Те не направиха най-важното, а именно превенцията. Истинската сила и мощ е в това да не допуснеш да се извърши такова престъпление. Нашето мнение е, че същината се съдържа в тази докладна, изпратена от ДАНС към прокуратурата. Вие какво установихте там? Грабежи, кражби, полови престъпления, средни телесни повреди?

Красимира Катинчарова от "Величие":

Днес не бяха дадени отговорите, които очаквахме да чуем. Мутренският начин на управление на държавата е огледален на начина, по който се управляват службите. Как да си обясним факта, че по тази трагедия бяха оставени да се упражняват хора по един час по националните телевизии, без да са професионално свързани с това? Нашите служби, които работят с европейските служби, не могат да посочат никакъв успех. Днешните престъпления се разкриват много по-бързо благодарение на технологиите. Вие подслушвате нашите телефони, които не сме убийци, а народни представители, и знаете всичко за нас, а не можете да прегледате камерите там.

Това ме навежда на мисълта, че това е направено с умисъл, а службите са политически овладени.

Не съм доволна от вашите отговори и смятам, че умишлено ги криете, защото ако има педофилска секта, тежко въоръжена, как те са убягнали от погледа ви от 2022 г.? Вие ще подслушвате моя телефон, а не забелязвате, че на "Петрохан" има такава опасна единица?