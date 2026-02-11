ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започва поетапен ремонт на пътя Русе – Николово

Русе. СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

На 12 февруари (четвъртък) екипите на ОП „Комунални дейности" започват неотложни аварийни ремонтни работи по отстраняване на разрушения в пътната настилка на общинския път Русе – Николово, съобщиха от пресцентъра на община Русе.

Ремонтните дейности ще се извършват поетапно, като при благоприятни метеорологични условия се очаква да приключат в рамките на няколко дни.

Във връзка с това Община Русе призовава водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание и стриктно да следват поставената пътна сигнализация.

