До 15 г. затвор грозят полицайката, опитала да пренесе кокаин през границата

Предприети са дисциплинарни мерки срещу полицейски служител, опитал да пренесе наркотично вещество през държавната граница, съобщават от Областна дирекция на МВР - Враца.

34-годишната служителка на МВР е отстранена от длъжност и срещу нея е образувано е дисциплинарно производство за тежко нарушение на служебната дисциплина, съобщиха от пресцентъра на полицията в Стара Загора.

Около 15:00 ч. вчера на гранично контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево" за излизане от страната пристигнал лек автомобил „Опел", управляван от 34-годишна жена. При извършена митническа проверка в акумулатора на автомобила е открито бяло прахообразно вещество, което при полевия наркотест реагирало на кокаин. Установеното количество е с общо тегло 2,348 кг и е на стойност 51 381 евро, по цени на съдебната система, посочват от ОД на МВР - Враца, цитирани от БТА.

По случая е образувано досъдебно производство. Обвиняемата е работила като старши полицай в РУ на МВР-Враца, се посочва от Окръжна прокуратура Хасково. По досъдебното производство е установено, че управляваният от Д.Г. лек автомобил е нейна собственост и е бил регистриран на 9 февруари 2026 г.

С решение на Окръжна прокуратура – Хасково 34-годишната жена е привлечена в качеството и на обвиняема. Тя е задържана за срок от 72 часа. Повдигнатото обвинение е за пренасяне през граница на наркотични вещества и/или техни аналози, за което може да получи наказание лишаване от свобода от десет до петнадесет години и глоба от сто хиляди до двеста хиляди лева и за рискови наркотични вещества - с лишаване от свобода от три до петнадесет години и глоба от десет хиляди до сто хиляди лева.

Срещу Д.Г. са предприети и дисциплинарни мерки, предвидени в Закона за МВР, допълват от Областна дирекция на МВР - Враца.