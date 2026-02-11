ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Патриарх Даниил не рекламира стоки и услуги във фейсбук, предупредиха от Софийската митрополия

Патриарх Даниил Снимка: БПЦ

Българският патриарх Даниил не рекламира стоки и услуги в медиите и социалните мрежи, съобщават от Софийската митрополия, като съобщението е публикувано в сайта на Българската патриаршия.

„Канцеларията на Софийската света митрополия известява, че в интернет пространството, в социалната мрежа Фейсбук, се разпространява видеоклип, в който, за пореден път, със средствата на „изкуствен интелект" (AI) образът и гласът на Негово Светейшество българския патриарх и Софийски митрополит Даниил са подменени и са представени манипулативно. Българският патриарх не е участвал под каквато и да е форма в създаването на такъв видеоклип. Посланието, което се съдържа в него, няма нищо общо с православната духовност и учението на Църквата", се казва в съобщението, цитирано от БТА.

Българският патриарх не рекламира стоки и услуги в медиите и социалните мрежи. Призоваваме обществеността да не се поддава на подобни злонамерени манипулации. Софийската света митрополия е предприела мерки за сезиране на компетентните държавни органи по случая, съобщават от канцеларията на Софийската митрополия.

Патриарх Даниил Снимка: БПЦ

