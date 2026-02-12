Паркинг на 4 етажа за 344 коли ще се строи на входа на пристанището в Бургас

Обществената поръчка е за близо 6,2 млн. евро прогнозна цена

Огромен многоетажен паркинг ще се появи на входа на пристанището в Бургас. Това се разбра от обявена обществена поръчка на държавното предприятие "Пристанищна администрация", което търси изпълнител за изготвяне на работен инвестиционен проект, за упражняване на авторски надзор и строителство на мегасъоръжението. 6 181 518 евро е прогнозната стойност на поръчката.

Паркингът ще е на 4 етажа и ще е с капацитет за 344 паркоместа

Ще се намира на територията на терминал "Бургас-Изток",

където е държавното пристанище. Според заданието на обществената поръчка застроената му площ е разчетена за 2878 кв. метра.

Паркингът ще е близо до входа и Зоната за обществен достъп, за да е удобен за гражданите. Достъпът до него ще се регулира чрез бариери на входа и на изхода, които ще засичат номера на автомобилите, за да стане разплащането за престоя.

Освен стандартните паркоместа ще бъдат разчертани и за хора с трайни увреждания. Проектът предвижда още да има и зарядни станции за електромобили, включително и велостоянки.

Междуeтажните плочи ще отстоят една от друга на височина от 3,20 метра. Настилката им ще е от шлайфан бетон с фибри. Пространството е така рационално разчетено, че покривът ще е плосък, за да може да се паркира на и върху него. Отделно там ще бъде монтирана фотоволтаична централа, която ще се използва за собствени нужди.

23 февруари е крайният срок за подаване на оферти

Очакванията на "Пристанищна инфраструктура" са проектът да бъде съобразен с идейната архитектурна концепция и реализация в Зоната за обществен достъп чрез реорганизация на съществуващи пространство и създаване на вторичен градски център.

Като част от тази концепция в момента даже се ремонтира вълноломът на пристанищен терминал "Бургас-Изток 1", където ще се обособи и пешеходна пътека. В тази зона ще е и паркингът.

Районът със свободен достъп за граждани в бургаското пристанище постоянно се разширява с отвоюване на нови територии с отпаднало предназначение. Върху такъв терен ще бъде изграден и мегапаркингът, който според специалисти ще реши донякъде проблема с паркирането в тази част на града.

Той се усеща особено през лятото, когато започват концертите и големите публични прояви в Зоната за обществен достъп. В много случаи, за да поеме големия брой коли, на общината се налага да отцепва една лента от бул. "Булаир", превръщайки я в паркинг.