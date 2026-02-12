Николай Димитров: Със “Зелен Несебър” повишаваме качеството на живот в общината

Община Несебър подписа първите договори за монтаж на термопомпи по програма "Несебър е за по-чист въздух". Тя се състои в подмяната на замърсяващи атмосферния въздух отоплителни уреди с модерни екологични алтернативи в изпълнение на мащабната общинска инициатива "Зелен Несебър".

"Възприели сме дългосрочна политика за подобряване на жизнената среда чрез повишаване на зелените показатели в община Несебър. Инициативата обединява множество проекти – от празниците на града, провеждане на фестивали, изложения и др. до изграждане на пречиствателната станция "Равда", претоварната станция за битови отпадъци, кампании за почистване на морското дъно, акции за събиране на ненужна черна и бяла техника, засаждането на хиляди нови дървета, създаване на нови зелени пространства и други значими и полезни за общността инициативи", заяви кметът на Несебър Николай Димитров.

"Зелен Несебър" е запазена марка за инвестиции в опазването на околната среда, въздуха и водите, стартирала още през 2008 г. Тя е философия за устойчиво развитие, основана на внедряването на иновативни решения за пестене на ресурси и отговорно отношение към природата.

В обхвата на тази политика попадат дейностите по саниране на общинската сградна собственост, изграждането на фотоволтаични системи за обществените сгради, внедряването на енергоспестяващо улично осветление, изграждане на водопроводни системи с цел намаляване на загубите на вода по населените места и много други", допълни Димитров.

Програмата за подмяна на отоплителните уреди, както и редица други начинания, реализирани с общински или привлечени средства, е част от дългосрочната политика на община Несебър на развитие на функционална градска визия, съобразена с екологичния баланс и активното опазване на природата.

Реализирането на програма "Несебър е за по-чист въздух" е още една стъпка към утвърждаване на "Зелен Несебър" като последователна политика, насочена към подобряване на качеството на живот и устойчиво бъдеще за местната общност, коментираха от общината.