Багери рушат автогара “Север” в Пловдив, ще се строят жилищни сгради

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кметът Костадин Димитров планира нов терминал на жп гара "Филипово" в съседство

От месец стотици пътници са в недоумение откъде ще вземат автобуси, за да се придвижат до родните си места на север от Пловдив.

Първи камбаната би кметът на Раковски Павел Гуджеров, който съобщи, че автогара "Север" в областния град се събаря. Стотици ученици и работещи от Раковски всеки ден пътуват до Пловдив и обратно, като ползват този автобусен терминал. По същия начин са и хора от съседните населени места като Труд, Граф Игнатиево, Калояново, Брезово, Рогош, Маноле и др.

"Увериха ме, че автогарата ще остане действаща до края на месеца,

от 1 март автобусите ще спират и тръгват от автогара "Юг", обясни Гуджеров.

След това съобщение в Пловдив се разрази бурна дискусия.

"Как така десетки автобуси ще прекосяват целия град, за да стигнат до автогара "Юг". Градът и без това е задръстен от трафик. Ще настане ад", реагираха общински съветници.

По думите на Гуджеров доскорошният собственик на "Север" - "Хеброс бус", е продал терминала. Оказа се, че част от автогарата е закупена от трима различни собственици.

"Лицето" е пласирано на две фирми, които ще вдигат там жилищни сгради, а задната част от 7 декара е закупена от превозвача Петко Ангелов. Засега той не възнамерява да строи. Но от няколко дни багери разрушават част от "Север".

Навремето "Хеброс бус" се сдоби с трите автогари в Пловдив по линия на приватизацията. Но поспенно "Север" започна да запада.

"Моята част е там, където са секторите за потегляне на автобусите - 7 декара е.

Ще я затварям, за да спрат загубите

Отдавна рейсовете не влизат в автогарата, а спират пред нея на ул. "Победа". Приходите са около 10 хил. лева, а разходите - 50 хил. Само охраната и СОТ са 15 хил. лева. Превозвачът Петко Ангелов не възнамерява нищо да строи върху своя дял от 7 декара на автогара “Север”. Снимка: Радко Паунов

Никоя нормална фирма няма да работи на загуба в полза на общината",

казва Петко Ангелов. Той е закупил от "Хеброс бус" и автогара "Родопи", а "Юг" си остава на досегашния собственик. Там обаче има проблем с терена, защото община Пловдив претендира за част от имота.

"Нормалният вариант е Пловдив да има една автогара, а не три", категоричен е Ангелов. По думите му той ще чака по-добри времена, за да реши какво да прави със своя дял от автогара "Север".

Багерите обаче усърдно работят в частта, където е била чакалнята и администрацията от терминала. Теренът е изравнен. Информационни табели съобщават, че там ще се строи жилищна сграда. "Тези имоти не са мои, а на другите двама притежатели", уточни Ангелов.

Вдигането на нови жилища в тази част на града притеснява хора в квартала

"Това означава заселване на още хора, още автомобили и още проблеми. И без това няма къде да се паркира наоколо", негодуват живеещи от близките блокове.

Не по-малко недоволни са и самите пътници.

"Ще трябва да хващаме автобуси от "Юг" или "Родопи". Автогара "Север" ни беше най-удобна, защото работим в тази зона на Пловдив. Ще се налага да минаваме през целия град, за да си хванем рейсовете", казва пред "24 часа" Ахмед Бекир, който пътува всеки ден от село Найден Герово до Пловдив и обратно. Пътници недоумяват откъде ще си хващат автобусите, след като затвори автогара "Север". Снимка: Мая Вакрилова

Атанаска Троянова от Съединение също е притеснена. "Всеки ден идваме по болници до града, има и много ученици. Какво ще правим", тюхкаше се тя.

Пътници се питаха къде да чакат автобусите при новата ситуация - отпред на ул. "Победа" или на определените сектори.

"Засега автогара "Север" ще действа още два месеца", увери кметът Костадин Димитров. Макар общината да няма нищо общо с продажбата , проблемът е прехвърлен на нея да го решава. Тя

трябва до състави бъдеща организация на междуградския транспорт,

който обслужва населените места северно от Пловдив.

Градоначалникът е провел разговор с транспортния министър в оставка Гроздан Караджов и с превозвача Петко Ангелов. За да не се допусне внезапно прекъсване на транспортното обслужване, "Север" ще продължи още известно време да функционира.

"Търсим възможност да преместим автобусите пред жп гара "Филипово", която е в близост. От НКЖИ поеха ангажимент да разчистят терен от 2 декара, за да има къде да спират рейсовете. Да, това е временно решение, но логично е да се направи нова автогара там", поясни кметът Димитров.

"Щом градоначалникът смята да прави нова автогара на "Филипово", желая му успех", коментира Петко Ангелов, който е един от най-големите превозвачи в страната. Разполага с над 800 тира за международни превози, обслужва и градския транспорт на Пловдив с над 230 автобуса.

"В България няма друг град с три автогари. Трябва трафикът да се събере на една и тогава и превозвачите, и пътниците ще са удовлетворени. Най-подходяща за това е "Родопи", намира се до централната жп гара", коментира той.

По думите му преместването на автобусите от "Север" до "Юг", както се предвиждаше, няма да утежни трафика в Пловдив.

"Това са 20 разписания. Автобусите ще минават през булевардите "Цар Борис Трети" и "Руски", обясни Ангелов.

След 56 години отива в небитието

Автогара "Север" е построена през 1970 г. и е проектирана от известния архитект Любомир Шинков. За времето си бе една от най-модерните и удобни в страната. Общата площ е 16 хил. кв. метра. Само административната част е 2680 квадрата. Разполага с паркинг за 60 автобуса и 20 терминала за пътници - по 10 за тръгване и 10 за пристигане.

На територията има бензиностанция, паркинг за лични автомобили на администрацията. Разполага с голяма чакалня, билетни каси, гардероб за багаж, търговски площи. Автогара “Север” беше една от най-модерните навремето в Пловдив, след 56 години отива в историята. Снимка: Мая Вакрилова

Навремето имаше закусвалня на първия етаж, а на втория - просторна сладкарница. И двете отдавна не работят. Пред нея има спирка за автобуси от градския транспорт.

Автогарата може да обслужва автобуси по 40 направления. Преди години от нея се хващаха рейсове за Северна България и за морето.