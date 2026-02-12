Майката на Ирина: Росен пред цяла Трявна каза, че ще я заколи, и го направи, а на нея й бе писнало да яде бой

На 9 февруари делото трябваше да тръгне в Габровския окръжен съд, но бе отложено - в съдебната палата бяха дошли хора от двата рода, които се караха и охраната се намеси

Убиецът на младата и красива Ирина от Трявна се криел вечер край жилището на майка ѝ, дебнел дали му изневерява с друг.

21-годишната жена редовно била пребивана заради ревност. Напуснала го и се прибрала при майка си. После Росен Ганчев публично се заканвал, че ще ликвидира нея и трите деца, едното от които е от него.

Пред "24 часа" свидетели разказаха детайли от поредната зловещо завършила семейна история на тормоз, насилие, страх, ревност, в която млада жена загуби живота си.

Ирина Димитрова бе многократно надупчена с нож от бившия си мъж на 21 март 2025-а в двора на бабината му къща в Трявна. Болногледачката Милена Атанасова, която се грижи денонощно за възрастната жена, е очевидец на касапницата.

"Росен спеше при брат си в къщата, сутринта стана и дойде при мен. Каза: "Отивам надолу." Отишъл, взел Ирина и я влачил до къщата. Искаше да я вкара вътре, но Ирина се хвана за врата, не искаше да влезе. Аз му казах: "Недей!", но той я надупчи.

Имаше хора, които аз виках, но те не дойдоха да помогнат",

разказва за кошмара жената. Тя е основен свидетел на обвинението по делото срещу 24-годишния Росен Ганчев, подсъдим за убийство с особена жестокост, извършено по особено мъчителен за жертвата начин в условия на домашно насилие.

Ирина, която бе убита от мъжа си Росен. "Ножът беше голям, такъв, с каквито колят прасетата. Първо я намушка в гърба, отзад на шията и после започна да я ръга в стомаха. Аз опитах да му взема ножа, дори си срязах двата пръста, като хванах острието. Ирина не издъхна веднага, мъчи се много, докато кръвта ѝ изтичаше. Той взе друг нож, червен, и се надупчи в стомаха. Викнахме веднага линейка, дойде полицията, заградиха", продължава разказа си болногледачката, която изнесла от къщата розов чаршаф, за да покрият тялото на мъртвата.

Допуска, че Росен, който страдал от диабет, е вземал наркотици, за да отключи такава агресия. Твърди, че докато са били заедно, младите не се разбирали въобще. Биели се и се карали винаги, когато оставали в къщата на бабата, а децата били свидетели.

Отхвърленият мъж, който направил опит да се самоубие, след като убил жената,

няколко дни бе в критично състояние в болница в Плевен, но лекарите го спасиха

Когато състоянието му позволи, той бе задържан под стража и предаден на съд.

На 9 февруари процесът трябваше да тръгне по същество в Габровския окръжен съд с разпит на множество свидетели и вещи лица, но бе отложен заради внезапно постъпване в болница на адвоката на подсъдимия Николай Стайков.

Росен Ганчев бе доведен в съдебната зала с пранги на ръцете и краката и заяви, че държи да бъде представляван от отсъстващия юрист.

Настръхналите родове на убитата и подсъдимия бяха изпълнили третия етаж на съда. Наложи се да бъдат предупредени от съдебната охрана, за да има ред в залата. На разпоредително заседание, проведено на 21 януари, имало напрежение и буквално пренесли враждата в съда. Дияна Димитрова се грижи за сирачетата на дъщеря си.

Тогава са конституирани като граждански ищци трите невръстни момчета на Ирина - на 2, 4 и 6 г., и майка ѝ Диана Димитрова, която пое грижите за тях. За съвместно разглеждане в наказателния процес са приети предявените от тях граждански искове за обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на общо 100 хил. евро.

"Цяла година вече се протака, отдавна трябваше да върви да си лежи присъдата.

Закла я като животно, а го пазят като човек

Обиждат я, била такава-онакава, защото не може да стане да се защити. Каквато и да е, той не можеше по този начин да я убие. Тя искаше друг път да си хване, защото му беше боксова круша, беше ѝ писнало да яде бой. Той на цял град каза, че ще я заколи, и го направи. Даже и децата си искаше да убие. И мене искаше да убие, защото не позволявах да го прибере", каза Дияна на излизане от залата.

Братът на Росен Ганчев - Мирослав, както и други близки, отказаха да коментират каквото и да било.

Ако съдът го признае за виновен, Росен може да получи от 15 до 20 г. зад решетките и дори най-тежкото наказание - до живот без право на замяна.

Трагедията предизвика вълна от съпричастност към невръстните деца на 21-годишната жертва. Започна дарителска кампания за набиране на средства за момченцата. Те се нуждаеха от памперси, хранителни продукти, дрешки, пералня, завивки, одеяла, възглавници.

Разкрита бе и дарителска банкова сметка от община Трявна, която оказваше пълна подкрепа на майката на убитата млада жена. Средствата се събираха за покриване на нуждите на децата и спешен ремонт на общинското жилище.

"Не сме много добре сега, сложих паметник на гроба на дъщеря ми

Правя ремонт с парите на децата от дарителската сметка, но те свършиха и край - ремонтът спря наполовина", разказа пред "24 часа" бабата по Коледа. Оплаква се, че вече няма съдействие от страна на институциите и е оставена да се оправя сама с грижите си.

"Децата са на градина, благодаря на Господ, че са живи и здрави.

Големият ми внук е с увреждания, но посещава детска градина заедно с по-малкия си брат, на 4 г. Най-малкото момченце е на 2 г. и ходи в детска ясла до обяд. После ми го карат с такси вкъщи, а сметката се покрива отново от даренията", обяснява жената. Тъй като жилището е отдалечено - на Кисийската мера, от социалните служби казват, че съдействат с каквото може по линия на транспорта на децата сутрин и обратно след занятията.

Аз ги поддържам със заплатата на личен асистент

на другото ми дете с увреждания. Кметът обеща, че ще помогне, но донесе една тоалетна чиния и казанче и това е", обясни тогава Дияна.

Всичко останало тя трябвало да прави сама - шпакловане, боядисване, плащане на майстор, дърва, храна, лекарства, когато децата се разболеят. Представяла фактурите в общината, но дарените пари свършили и е в безизходица. Момченцата още са малки и не могат да осъзнаят, че майка им вече я няма.

Дияна ги водила веднъж на гроба, показва им често снимката на Ирина, за да помнят лицето ѝ. Не крие, че имат нужда от храни и ако някой им дари, макар и малко, ще са благодарни.