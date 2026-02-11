55-годишен загина след пресичане на жп линията между гарите Бели извор и Враца, отменени са влакове

Заради инцидент след неправомерно пресичане на жп линията между гарите Бели извор и Враца е нарушен графикът на влаковете в района, съобщиха от Българските държавни железници (БДЖ) на сайта си.

От полицията посочиха, че при инцидента, който е станал около 15:30 часа, е загинал 55-годишен човек, информира БТА.

Отменени бяха пътническите влакове по направленията Мездра – Монтана и Берковица – Мездра в участъка Бойчиновци – Враца. Пътническият влак №20112 (Монтана 15:50 - София Север 20:07) също се отменя в участъка Бели извор - Враца. Пътниците ще бъдат превозени с автобус. Бързият влак Видин – София Север се движи с 96 минути закъснение. Отменят се и пътническите влакове по направлението Ямбол – Пловдив в участъка Белозем – Пловдив. Пътниците ще бъдат превозени с автобус.

През януари вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов разпореди спешно ограждане на жп линията, минаваща през Враца, след като през декември 2025 г. 16-годишен ученик загина, ударен от влак, докато пресича жп линията в района на надлеза на КАТ.