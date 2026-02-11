Подалият сигнала за труповете в Петрохан се представил за техен близък, бил част от организацията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъжът, който подал сигнала за труповете в хижата "Петрохан", се представил за "близък".

Той бил и част от неправителствената организация, съобщи bTV.

Той е от софийското село Гинци, в чиято територия попада и бившата хижа.

По информация на кмета на населеното място мъжът е бил регистриран там по настоящ адрес.

Жители на селото не го познават, а тези, които са го виждали, са малцина. Те разказаха, че се е нанесъл неотдавна и много рядко се появявал.

В къщата в Гинци живеел с жена от мексикански произход, затова го наричали Мексиканеца. Жената няма регистрация в кметството като жител.

От дни в обитавания от тях дом няма никой и според местните се е изнесъл от там.