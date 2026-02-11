ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трета операция за Линдзи Вон, успешна е

Земетресение в района на Хасково

Леко земетресение е регистрирано край Хасково в сряда вечер, стана ясно от данни на НИГГГ-БАН. 

Трусът е бил с магнитуд 2,4 по Рихтер, регистриран е в 18:40 ч. 

Епицентърът му е бил на 19,9 км северозападно от Тополовград. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

