Земетресение в района на Хасково

Леко земетресение е регистрирано край Хасково в сряда вечер, стана ясно от данни на НИГГГ-БАН.
Трусът е бил с магнитуд 2,4 по Рихтер, регистриран е в 18:40 ч.
Епицентърът му е бил на 19,9 км северозападно от Тополовград.
